В России разработали материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду

Российские специалисты разработали материал-антисептик для фильтров и масок, способный за секунды уничтожить коронавирус и другие попадающие на его поверхность вирусы и бактерии. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработчики из научно-производственного объединения "Здоровье нации" рассказали, что материал представляет собой нетканое полотно. При производстве к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно для прочности.

"В структуру материала мы "прививаем" активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют — то есть разрушают — вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала", — отметил директор по развитию компании Максим Яковлев.

Он добавил, что активные фрагменты с поверхности материала не "испаряются". Воздействие на бактерии идёт путём разрушения клеточной мембраны. По словам Яковлева, у вирусов разрушается оболочка или непосредственно структура.

Разработчики предоставили материал, который получил название "ионит", для исследований в ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. Там выяснили, что коронавирус SARC CoV-2 погибает уже спустя секунду после помещения на поверхность ткани.

"В процессе испытаний [материал] подтвердил как заявленные качества, так и возможную область применения при разработке высокоэффективных средств защиты кожи и органов дыхания от возбудителей опасных и особо опасных вирусных инфекций", — говорится в официальном ответе института.