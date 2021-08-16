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В России разработали материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду

Воздействие на бактерии идёт путём разрушения клеточной мембраны, отметили разработчики.

16 августа, 00:02

Фото © Pixabay

Российские специалисты разработали материал-антисептик для фильтров и масок, способный за секунды уничтожить коронавирус и другие попадающие на его поверхность вирусы и бактерии. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработчики из научно-производственного объединения "Здоровье нации" рассказали, что материал представляет собой нетканое полотно. При производстве к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно для прочности.

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"В структуру материала мы "прививаем" активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют — то есть разрушают — вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала", — отметил директор по развитию компании Максим Яковлев.

Он добавил, что активные фрагменты с поверхности материала не "испаряются". Воздействие на бактерии идёт путём разрушения клеточной мембраны. По словам Яковлева, у вирусов разрушается оболочка или непосредственно структура.

Разработчики предоставили материал, который получил название "ионит", для исследований в ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. Там выяснили, что коронавирус SARC CoV-2 погибает уже спустя секунду после помещения на поверхность ткани.

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"В процессе испытаний [материал] подтвердил как заявленные качества, так и возможную область применения при разработке высокоэффективных средств защиты кожи и органов дыхания от возбудителей опасных и особо опасных вирусных инфекций", — говорится в официальном ответе института.

Ранее сообщалось, что американские учёные разработали защитную маску для выявления коронавируса. Внутри неё находится датчик, способный определить наличие инфекции. Кроме того, его можно вшить в халат или другую одежду.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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