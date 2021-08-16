На работу в "Газпром": Для чего Меркель встретится сначала с Путиным, а затем с Зеленским Политолог Александр Роджерс — о том, на что способна уходящий немецкий канцлер и почему язык переговоров может быть разным, а необходимость одна и та же. 15 августа, 21:40 Фото © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN / POOL

В сентябре в Германии пройдут выборы, и нынешний канцлер Ангела Меркель собирается уйти в отставку.

Как сообщает официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, перед этим она намерена совершить ещё как минимум два визита — 20 августа в Москву, где встретится с Путиным, и 22 августа в Киев, где пообщается с Зеленским.

Уже объявленная версия целей этих визитов — попытка Меркель выступить медиатором в неких переговорах между Россией и Украиной о "Северном потоке – 2" и судьбе транзита газа через украинскую ГТС.

Но в эту версию верится с трудом. Потому что Меркель сегодня уже практически "хромая утка", уходящая фигура, с которой никто не будет заключать каких-то долгосрочных соглашений. По этой же причине она не может быть гарантом чего-либо — просто потому, что у неё для этого не будет никаких рычагов и возможностей.

Скорее можно предположить, что Меркель поедет в Москву договариваться о каком-нибудь непыльном местечке в правлении "Газпрома" (или другой аналогичной структуры). Пенсия у бывшего канцлера Германии, даже с учётом всех надбавок и льгот, всего около 15 тысяч евро — с немецкими ценами не зажируешь, поэтому дополнительный приработок явно не помешает.

За это она, разумеется, может предложить какие-то услуги. Герхард Шрёдер в своё время место честно заслужил, активно лоббируя интересы ряда российских компаний в Германии. Ангела, вполне возможно, хочет предложить нечто подобное. Тут ведь уже не до долгосрочных геополитических стратегий, пора подумать об обеспеченной старости.

У них такая практика считается нормальной и приемлемой, и наши давно научились этим пользоваться.

Нет, конечно, всякие обязательные фразы со стандартными формулировками будут на пресс-конференции произнесены — этикет должен соблюдаться. Но какие-то долгосрочные договорённости Путин будет заключать уже с новой администрацией, которая придёт после сентябрьских выборов (и пока даже не факт, что новым канцлером будет продвигаемый Меркель Армин Лашет).

Что же касается последующего визита Меркель в Киев, то вряд ли кто-то удивится, если окажется (но не факт, что мы это узнаем), что за него Ангеле просто заплатили. Бывшие американские президенты регулярно получают гонорары за участие в различных мероприятиях в качестве свадебных генералов, а чем она хуже? Рейтинги у Зеленского ниже некуда, на осень, судя по ряду признаков, планируется очередной "майдан" по его свержению (приготовления видны невооружённым взглядом), и визит крупного европейского политика накануне годовщины "незалежности" его команда может посчитать хорошим пиар-ходом, призванным продемонстрировать поддержку Зеленского коллективным Западом.

Опять же, это будет не первый случай, когда для встречи с тем или иным западным деятелем украинские президенты и политики выкладывают крупные суммы денег. Порошенко когда-то таким образом заплатил лоббистским структурам в Вашингтоне свыше 600 тысяч долларов за встречу с Трампом. Уходящая Меркель, я думаю, обойдётся киевскому режиму существенно дешевле.

Максимум, что может Меркель, — это попытаться призвать к остаткам здравого смысла Зеленского в стиле команды КВН РУДН (то есть фразами типа "Вовочка, ты тупой"), на доступном последнему уровне. Но в результативность подобных попыток тоже слабо верится.

Возможности Ангелы Меркель стремительно тают, и ожидать каких-то внезапных, судьбоносных и переломных результатов от этих её визитов однозначно не стоит.

Авторы Александр Роджерс