"Вот так выглядит поражение. В посольстве днём и ночью сжигают мусор. Президент страны бежит. Вертолёты и бронированные внедорожники доставляют иностранцев в аэропорт. Местные бюрократы бегут туда со своими "тревожными чемоданчиками", где собраны самые необходимые вещи как раз на случай бегства", — пишет британская The Guardian о ситуации в Афганистане. "Неожиданное падение Кабула заканчивает американскую эру Афганистана", — говорится в заголовке The New York Times.