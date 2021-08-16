Смертельное пике "ястреба": Как западные СМИ отреагировали на бегство США из Афганистана Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о плаче Ярославны, который устроили мировая пресса и эксперты, и о том, что люди не могут понять, за что их предали и погубили столько жизней. 16 августа, 14:42 Фото © ТАСС / EPA / SHAHZAIB AKBER

"Вот так выглядит поражение. В посольстве днём и ночью сжигают мусор. Президент страны бежит. Вертолёты и бронированные внедорожники доставляют иностранцев в аэропорт. Местные бюрократы бегут туда со своими "тревожными чемоданчиками", где собраны самые необходимые вещи как раз на случай бегства", — пишет британская The Guardian о ситуации в Афганистане. "Неожиданное падение Кабула заканчивает американскую эру Афганистана", — говорится в заголовке The New York Times.

С одной стороны, США были правы, выведя войска, и это мало кто оспаривает. "Ещё год или пять лет американского военного присутствия не изменят ситуацию в случае, если афганские военные не могут или не хотят защищать свою собственную страну. К тому же бесконечное американское присутствие в центре гражданской войны, идущей в другой стране, для меня неприемлемо", — заявил Байден.

Однако дело даже не в том, что США вывели войска, а в том, как вывели. Если проамериканский режим в Южном Вьетнаме после ухода США ещё несколько лет защищался от коммунистов, то афганский — который Штаты пестовали два десятка лет, инвестируя огромные деньги в создание местной армии, — сложился как карточный домик за несколько недель. Конечно, сейчас руководители США — например, госсекретарь Энтони Блинкен — говорят о том, что падение режима "произошло быстрее, чем мы ожидали", однако пресса такие оправдания не принимает. Американские СМИ — причём как республиканские, так и до мозга костей демократические — устроили на своих страницах настоящий плач Ярославны по афганской теме. "Неудачный выход США из Афганистана стал катастрофой, причём как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения внешней", — сообщается в редакционной статье CNN.

В плане внутренней политики американская эра Афганистана заканчивается в крайне неудобный момент. Через месяц в США будут отмечать 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября. И очень любопытно, как американские чиновники будут говорить о великих победах в деле борьбы с терроризмом на фоне тех событий, которые произошли в Афганистане в июле – августе, когда "Талибан"*, вернувший контроль над страной, фактически обнулил все 20 лет американской антитеррористической кампании в Афганистане.

"Все наши жертвы были понесены впустую?" Этот вопрос от ветеранов боевых действий в Афганистане выносит в заголовок USA Today. И вопрос отнюдь не риторический и тем более не простой. Штаты потратили на афганскую операцию триллионы долларов и тысячи жизней американских бойцов (в том числе и контрактников). "Что мы за это получили?" — этот вопрос будут задавать Байдену ещё очень долго. "Байденовское "падение Сайгона" в Афганистане стало худшим моментом его правления", — пишет издание The Hill, проводя параллели с брошенными американцами и в итоге павшим Южным Вьетнамом в 70-е годы. "Эти события станут пятном на президенте и его президентстве", — говорит лидер республиканцев в комитете по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

В плане же внешней политики США не только претерпели унижение, но и должны теперь понять, что им делать с талибами. И тут начинается полёт фантазии, ведь Вашингтон не исключает возможности признания своих врагов легитимной властью. "Если будущее правительство Афганистана будет соблюдать базовые права человека в стране, а также не станет укрывать у себя террористов, то это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать", — заявил Блинкен. "Сейчас в Кабуле к власти, скорее всего, придёт новый режим. И мы пока не знаем, каким будет этот режим", — приводит BBC слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Однако западные журналисты — как и абсолютное большинство экспертов — прекрасно знают, что это за режим. Ну или, в отличие от Джонсона, не стесняются об этом говорить. Так, они пишут о том, что Афганистан возвращается в средневековье. Что талибы плевать хотели и на права женщин, и на современные либеральные нормы. И что США ничего не могут сделать для того, чтобы защитить права афганской молодёжи. В этом плане американские журналисты высмеивают стандартные выражения и мантры собственных чиновников — например, многострадальной из-за своей непосредственности представительницы Белого дома Джен Псаки. "Сложно найти более идиотское выражение. "Талибан" тоже должен определиться относительно своей роли в международном сообществе". Эй, алло! Талибан всегда плевать хотел на международное сообщество", — пишет The New York Post.

В целом же афганское поражение стало самым серьёзным имиджевым ущербом для Запада со времён, пожалуй, вьетнамской войны. Британская Guardian публикует письма возмущённых читателей под общим заголовком "Покидание Афганистана — это позор". И письма эти отнюдь не являются стандартным потоком сознания, который каждый автор может прочесть под своими статьями, там сквозят вполне здравые мысли. "Западные силы вторгались в находящиеся за тысячи миль от них страны во имя демократии и достигали лишь вакуума силы, который очень быстро заполнялся теми же самыми силами, которые Запад пытался искоренить. Так было во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Мы оставляли за собой лишь разрушение и отчаяние и в то же время никогда не учились на примерах каждой из этих катастроф", — пишет Джейн Гош из Бристоля.

Может, пора учиться?

Авторы Геворг Мирзаян