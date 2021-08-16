Ловушка Исламского Эмирата: Поток беженцев из Афганистана обещает утопить среднеазиатские республики СНГ Востоковед-арабист Василий Останин-Головня — о блицкриге "Талибана"* и треугольнике Афганистана-Сирии-Йемена, которые могут поджечь весь Ближний Восток и Среднюю Азию. 16 августа, 16:02 Фото © Scott Peterson / Getty Images

Бегство из страны президента и провозглашение переходного правительства означают фактическую капитуляцию официального Кабула перед натиском исламистов. Однако захват талибами власти в Афганистане — это не "сиквел", а полноценный "ребут" истории 1990-х годов.

Справиться с нынешней ситуацией самостоятельно Афганистан уже не может. Армия сдала талибам ключевые позиции менее чем за месяц. Потеря Кабула и бегство главнокомандующего — президента Ашрафа Гани — ставят под вопрос само её существование. При этом формирование аналога Северного альянса, как это было в 1996 году, в ближайшем будущем маловероятно. Для такого требуется как минимум лидер-харизматик уровня одиозного Ахмад Шаха Масуда, а подобных персонажей среди противников "Талибана"* как-то не наблюдается. К тому же успехи Северного альянса в 2000-х годах во многом обеспечивались поддержкой из-за рубежа.

Не следует ждать и экстренного возвращения в страну контингента США. Официально вывод американских войск продлится до конца августа, но Белый дом ясно дал понять, что больше не заинтересован в непосредственном присутствии. Единственное, что может изменить планы Вашингтона, — это прямая агрессия "Талибана"* против американских граждан на территории Афганистана. Однако талибы вряд ли станут так рисковать. В приоритете у них сейчас удержание власти. Да и США явно не ищут лишнего повода остаться.

Во-первых, Джо Байден заверял мировое сообщество, что за уходом американцев падения правительства не последует. И что же мы теперь видим? Последний американский солдат покинет Афганистан только 31 августа, а Кабул уже захвачен "Талибаном"*.

Во-вторых, в 2012 году США одарили Афганистан статусом "основного союзника вне НАТО". Вашингтон несколько лет выделял немалые суммы на модернизацию и подготовку личного состава вооружённых сил названого союзника. Как оказалось, напрасно. Ни дорогостоящее вооружение, ни премудрости заокеанских специалистов не спасли афганскую армию от позора. В этой связи у американских налогоплательщиков должен бы возникнуть резонный вопрос: а на что, собственно, ушли средства?

Так или иначе, нельзя недооценивать внешнюю политику США. Кажущиеся "ошибки" на местах зачастую служат продвижению более масштабных интересов. Вне всяких сомнений, успех блицкрига "Талибана"* скажется на всём регионе. Безопасность, конечно же, важна. Однако геополитический аспект в этой истории тоже весьма любопытен.

Сирия, Йемен и Афганистан теперь представляют собой треугольник, в центре которого находится зона Персидского залива. В центре фигуры — Иран. С учётом общей границы с Афганистаном эта страна оказывается в крайне невыгодном положении, что очевидно играет на руку Вашингтону.

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси вступил в должность 3 августа. Запад и в особенности США опасаются, что при нём Тегеран ужесточит курс. "Ядерная сделка" до сих пор под вопросом. Санкционное давление усиливается. Непонятна ситуация с нападениями на танкеры. Все эти проблемы волнуют иранское руководство не меньше, чем его противников.

Для полного "счастья" Ирану не хватает только гражданской войны в соседней стране. Несмотря на обвинения в поддержке "Талибана"*, Тегеран неоднократно выступал против восстановления Исламского Эмирата в Афганистане. К тому же зачем шиитской республике поддерживать радикальных суннитов в лице талибов?

России такое положение дел также невыгодно. Даже если за дальнейшей эскалацией в Афганистане и не последует вторжения боевиков в соседние страны, то поток беженцев практически неминуем. Не будем забывать и про наркотрафик. Для республик Средней Азии любой сценарий станет серьёзным испытанием. Конечно, "Талибан"* заверил Москву, что воздержится от "атак на сопредельные территории", но верить слову исламистов — себе дороже. Благо руководство нашей страны это понимает.

После "развязки" проблемный узел Афганистана вновь станет крупнейшей угрозой безопасности региона. Однако это уже не касается США напрямую. Под удар попадают государства, находящиеся в непосредственной географической близости. Каковы будут последствия? Покажет лишь время, но, скорее всего, ближайшее.

Кто такие талибы

"Талибан"* — радикальное исламистское движение. Возникло в Пакистане среди афганских беженцев в 1994 г. С 1996 по 2001 гг. талибы удерживали власть в Афганистане, провозгласив его Исламским Эмиратом. После стали основным противником официального Кабула, контингента НАТО и США. Аналогом ИГИЛ* "Талибан"* назвать трудно, эти террористические организации враждуют с 2015 г.

Афганистан на карте мира

Афганистан соседствует с Ираном на западной границе, Пакистаном — на юге и востоке, Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном — по северной, с КНР — в восточной части страны, с индийским Кашмиром на востоке.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.

Авторы Василий Останин-Головня