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Тело пятой жертвы крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке подняли из воды

По информации Лайфа, это женщина. Работы в зоне падения воздушного судна продолжаются.

16 августа, 00:49

Фото © Кроноцкий заповедник

Со дна Курильского озера подняли тело пятого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. По информации Лайфа, это женщина.

"16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", — говорится в сообщении.

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Работы в зоне крушения продолжаются.

Ранее сообщалось, что со дна Курильского озера подняли тело пилота рухнувшего Ми-8.

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Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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