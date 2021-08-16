Киевский политолог счёл бегство США из Афганистана мрачным уроком для Украины

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает для Украины стремительный уход войск США из Афганистана.

"В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чём-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО", — отметил Романенко в колонке для издания "Главред".

Политолог уточнил, что Вашингтон вложил 85 миллиардов долларов в обучение афганских силовиков. По его словам, в то время как украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и "сходили с ума" из-за противотанковых ракетных комплексов Javelin, власти Афганистана получали сотни бронетранспортёров, дроны и лёгкие вертолёты в огромном количестве.

Романенко добавил, что Киев с 2014 года добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку американской армии в гипотетическом конфликте против России. Однако обрушение афганской армии, по словам эксперта, можно считать "хрестоматийным примером" и показателем того, что не стоит надеяться на США.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.