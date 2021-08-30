"Война закончена": Аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолёт
Авиационный регулятор США сообщил, что воздушная гавань больше официально никем не контролируется.
Фото © ТАСС / AP
Из аэропорта столицы Афганистана вылетел последний американский самолёт. Это был военно-транспортный C-17A. Таким образом, военное присутствие Штатов в этой стране подошло к концу.
"Три C-17 только что вылетели один за другим из международного аэропорта имени Хамида Карзая. В Кабуле сейчас полночь. Это может быть концом присутствия США в Афганистане", — пишет в "Твиттере" корреспондент CNN Орен Либерман (Oren Liebermann).
Фото © twitter / OrenCNN
Ему вторит обозреватель журнала NewsWeek Навид Джамали. Со ссылкой на слова американского чиновника он отмечает, что "последний самолёт оторвался от земли. Война закончена".
Меж тем авиационный регулятор США также подтвердил, что аэропорт Кабула никем не контролируется. Американская сторона прекратила выполнять эту функцию.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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