Из аэропорта столицы Афганистана вылетел последний американский самолёт. Это был военно-транспортный C-17A. Таким образом, военное присутствие Штатов в этой стране подошло к концу.

"Три C-17 только что вылетели один за другим из международного аэропорта имени Хамида Карзая. В Кабуле сейчас полночь. Это может быть концом присутствия США в Афганистане", — пишет в "Твиттере" корреспондент CNN Орен Либерман (Oren Liebermann).

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Ему вторит обозреватель журнала NewsWeek Навид Джамали. Со ссылкой на слова американского чиновника он отмечает, что "последний самолёт оторвался от земли. Война закончена".

Меж тем авиационный регулятор США также подтвердил, что аэропорт Кабула никем не контролируется. Американская сторона прекратила выполнять эту функцию.

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