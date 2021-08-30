Москвичей предупредили о грозе с дождём и сильным ветром

С вечера понедельника до утра вторника в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Жителей столицы предупредили о грозе с дождём и ветре с порывами до 14 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 09:00 часов утра 31 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", — говорится в экстренном сообщении на сайте столичного ГУ МЧС.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При вождении лучше избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений, а также следует парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.