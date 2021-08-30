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Москвичей предупредили о грозе с дождём и сильным ветром

Водителям рекомендуется быть осторожнее на дорогах. Пешеходам — не укрываться от непогоды вблизи щитов и деревьев.

30 августа, 19:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С вечера понедельника до утра вторника в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Жителей столицы предупредили о грозе с дождём и ветре с порывами до 14 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 09:00 часов утра 31 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", — говорится в экстренном сообщении на сайте столичного ГУ МЧС.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При вождении лучше избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений, а также следует парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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Ранее Лайф сообщал, что перечислены 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября. Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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