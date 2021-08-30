На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма силой

Захватить Крым силой, дождавшись удобного момента, предложил киевским властям экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара. А наступление такого "удобного" периода, по мнению политика, можно приблизить, если денонсировать договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Тогда, считает бывший парламентарий, Россия якобы "ослабнет".

"Немедленно нужно отменять — это будет шаг к возвращению наших территорий", — сказал он в эфире 4-го канала, призвав политиков "прислушаться к тем, кто что-то в этом понимает".

Соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе было заключено в 2012 году. Согласно документу 2004 года, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, которым они принадлежат.

На Украине не раз говорили о планах "возвращения" Азовского моря. В Госдуме называли такие заявления Киева фантазиями.