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На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма силой

Экс-депутат Верховной рады призвал власти Незалежной к расторжению договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

30 августа, 19:37
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Фото © flickr / dmitry vetrov

Захватить Крым силой, дождавшись удобного момента, предложил киевским властям экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара. А наступление такого "удобного" периода, по мнению политика, можно приблизить, если денонсировать договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Тогда, считает бывший парламентарий, Россия якобы "ослабнет".

"Немедленно нужно отменять — это будет шаг к возвращению наших территорий", — сказал он в эфире 4-го канала, призвав политиков "прислушаться к тем, кто что-то в этом понимает".

Соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе было заключено в 2012 году. Согласно документу 2004 года, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, которым они принадлежат.

На Украине не раз говорили о планах "возвращения" Азовского моря. В Госдуме называли такие заявления Киева фантазиями.

В Минтрансе рассказали, чем грозит разрыв договора по Азовскому морю

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Ранее Лайф писал, что на Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия. Таким образом в Киеве предложили "вернуть" Крым. Однако детали этого грандиозного сценария раскрывать не спешат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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