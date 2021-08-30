Соловьёв припомнил пошутившему про русских комику Мирзализаде мечту о российском гражданстве

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в связи с признанием МВД РФ "пожизненно нежелательным" пребывание Идрака Мирзализаде в России заявил, что комик теперь может юморить на территории Белоруссии про лидера республики Александра Лукашенко или переехать в Азербайджан и уже там шутить про президента Ильхама Алиева.

"Вопрос о признании нежелательности пребывания на территории нашей страны этого человека не относится к его национальности или каким-либо другим личным данным. Суд признал его виновным в нарушении законодательства, он отсидел десять суток. Теперь он покинет пределы России. Всё происходит исключительно в правовом поле, ничего особенного не случилось", — цитирует ФАН слова телеведущего.

По словам Соловьёва, Мирзализаде теперь может говорить всё что угодно, но за пределами территории нашей страны. Журналист также отметил странность в поступке комика, поскольку тот некогда хотел получить российское гражданство, но при этом позволил себе оскорбить русских.

"Мирзализаде волен говорить всё, что ему хочется, но за пределами России. Насколько мне известно, он бежал из Азербайджана в Белоруссию, чтобы его не забрали в армию. Потом, получив гражданство Белоруссии, он снова, чтобы откосить от обязательной срочной службы, перебрался в Россию. Ему исполнилось 28 лет, теперь его не заберёт белорусский военкомат, и он может вернуться в республику. Если ему не хочется жить в Белоруссии и шутить про президента Лукашенко, Мирзализаде может перебраться на родину и шутить там про азербайджанцев и президента Ильхама Алиева, ведь он свободный человек!", — отрезал Соловьёв.

Он также счёл неуместной шумиху, которую подняли некоторые СМИ вокруг ситуации с комиком. По словам телеведущего, Мирзализаде ничем не отличается от других иностранных граждан, нарушивших закон в России. Так, Соловьёв напомнил, что этим летом из столицы "депортировали более 200 мигрантов, возбудили 800 уголовных дел по фактам нарушения законодательства, а запретили въезд для 17,5 тысячи иностранцев". А в случае со стендапером, отметил известный телеведущий, если бы его выслали за пределы страны из-за кражи, то "никто бы не удивился". Но было совершено другое правонарушение, которое не несёт принципиальной разницы.