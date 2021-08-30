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Соловьёв припомнил пошутившему про русских комику Мирзализаде мечту о российском гражданстве

Стендапер ничем не отличается от других иностранцев, нарушивших закон в России. Так, если бы его выслали за пределы страны из-за кражи, то "никто бы не удивился", указал журналист.

30 августа, 19:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRb7SVyBQ2k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vrsoloviev</a></p>

Фото © Instagram / vrsoloviev

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в связи с признанием МВД РФ "пожизненно нежелательным" пребывание Идрака Мирзализаде в России заявил, что комик теперь может юморить на территории Белоруссии про лидера республики Александра Лукашенко или переехать в Азербайджан и уже там шутить про президента Ильхама Алиева.

"Вопрос о признании нежелательности пребывания на территории нашей страны этого человека не относится к его национальности или каким-либо другим личным данным. Суд признал его виновным в нарушении законодательства, он отсидел десять суток. Теперь он покинет пределы России. Всё происходит исключительно в правовом поле, ничего особенного не случилось", — цитирует ФАН слова телеведущего.

По словам Соловьёва, Мирзализаде теперь может говорить всё что угодно, но за пределами территории нашей страны. Журналист также отметил странность в поступке комика, поскольку тот некогда хотел получить российское гражданство, но при этом позволил себе оскорбить русских.

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"Мирзализаде волен говорить всё, что ему хочется, но за пределами России. Насколько мне известно, он бежал из Азербайджана в Белоруссию, чтобы его не забрали в армию. Потом, получив гражданство Белоруссии, он снова, чтобы откосить от обязательной срочной службы, перебрался в Россию. Ему исполнилось 28 лет, теперь его не заберёт белорусский военкомат, и он может вернуться в республику. Если ему не хочется жить в Белоруссии и шутить про президента Лукашенко, Мирзализаде может перебраться на родину и шутить там про азербайджанцев и президента Ильхама Алиева, ведь он свободный человек!", — отрезал Соловьёв.

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Он также счёл неуместной шумиху, которую подняли некоторые СМИ вокруг ситуации с комиком. По словам телеведущего, Мирзализаде ничем не отличается от других иностранных граждан, нарушивших закон в России. Так, Соловьёв напомнил, что этим летом из столицы "депортировали более 200 мигрантов, возбудили 800 уголовных дел по фактам нарушения законодательства, а запретили въезд для 17,5 тысячи иностранцев". А в случае со стендапером, отметил известный телеведущий, если бы его выслали за пределы страны из-за кражи, то "никто бы не удивился". Но было совершено другое правонарушение, которое не несёт принципиальной разницы.

"Почему у нас говорят: "Не вор, а режиссёр", "Не мошенник, а борец за свободу", "Не педофил, а член оппозиционной партии"?.. Фемиду изображают с завязанными глазами, перед законом все равны!" — подчеркнул телеведущий.

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Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из стендапа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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