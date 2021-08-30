МВД признало пребывание комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"

МВД приняло решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина Идрака Мирзализаде на территории Российской Федерации. Об этом говорится в понедельник на сайте ведомства. В сообщении заявляется, что МВД считает недопустимыми любые "высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи". Речь, очевидно, идёт о шутке, за которую комик с белорусским гражданством получил десять суток ареста в Москве.

"В своём публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — указано в пресс-релизе.