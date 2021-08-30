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"Охват беспрецедентный": Памфилова рассказала о масштабной системе видеонаблюдения на выборах

По её словам, на думских выборах будет вестись трансляция на портал, доступ к которому получат все партии. При этом в видеозаписи предусмотрена возможность не только просмотра, но и перемотки.

30 августа, 09:43
<p>Элла Памфилова. Фото © <a href="http://www.cikrf.ru/smi/foto-i-videomaterialy/member/49019/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИК РФ</a></p>

Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ

На выборах в сентябре средствами видеонаблюдения будет оснащено более 50 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий по всей стране. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Сейчас у нас система масштабная, никогда такого не было, более 50 тысяч [камер]. <...> Масштаб охвата беспрецедентный, более 96% избирательных комиссий, на которых могут проголосовать до 98% избирателей потенциальных", — пояснила она журналистам.

Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков

Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков

Участники наблюдения в общей сложности получат не менее 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями, отметила Памфилова. По её словам, в этом году будет вестись трансляция на специальный сайт, доступ к которому получат все партии. При этом в трансляциях предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи. Глава ЦИК подчеркнула, что в поле зрения камер будут находиться все контрольные точки — стационарные ящики для бюллетеней, а также их места выдачи.

Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии Вологодской области подготовили для председателя ЦИК Эллы Памфиловой подарок — веник "для дополнительного обеспечения чистоты выборов".


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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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