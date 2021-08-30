На выборах в сентябре средствами видеонаблюдения будет оснащено более 50 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий по всей стране. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Сейчас у нас система масштабная, никогда такого не было, более 50 тысяч [камер]. <...> Масштаб охвата беспрецедентный, более 96% избирательных комиссий, на которых могут проголосовать до 98% избирателей потенциальных", — пояснила она журналистам.

Участники наблюдения в общей сложности получат не менее 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями, отметила Памфилова. По её словам, в этом году будет вестись трансляция на специальный сайт, доступ к которому получат все партии. При этом в трансляциях предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи. Глава ЦИК подчеркнула, что в поле зрения камер будут находиться все контрольные точки — стационарные ящики для бюллетеней, а также их места выдачи.

Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии Вологодской области подготовили для председателя ЦИК Эллы Памфиловой подарок — веник "для дополнительного обеспечения чистоты выборов".

