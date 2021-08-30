Роналду прошёл медосмотр перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

Три чемпионата Англии и Лигу чемпионов португалец выиграл с английским клубом, за который играл в 2003–2009 годах.

Португальский форвард Криштиану Роналду успешно прошёл медицинский осмотр перед завершением своего трансфера из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который ранее выступал за клуб с 2003 по 2009 год. Португалец подпишет соглашение с английским клубом после получения визы в Великобританию.

Сообщается, что 36-летний нападающий уже согласовал условия личного контракта с МЮ. Соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления ещё на один год. Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги. Его зарплата составит 480 тысяч фунтов (560 тысяч евро) в неделю.