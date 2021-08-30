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Роналду прошёл медосмотр перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

С 2003 по 2009 год португалец уже выступал за английский клуб, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

30 августа, 09:26
<p>Фото © ФК "Ювентус"</p>

Фото © ФК "Ювентус"

Португальский форвард Криштиану Роналду успешно прошёл медицинский осмотр перед завершением своего трансфера из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который ранее выступал за клуб с 2003 по 2009 год. Португалец подпишет соглашение с английским клубом после получения визы в Великобританию.

Сообщается, что 36-летний нападающий уже согласовал условия личного контракта с МЮ. Соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления ещё на один год. Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги. Его зарплата составит 480 тысяч фунтов (560 тысяч евро) в неделю.

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Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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