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Регион
Опубликовано 30 августа 2021, 09:26

Роналду прошёл медосмотр перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

Фото © ФК "Ювентус"

Фото © ФК "Ювентус"

Три чемпионата Англии и Лигу чемпионов португалец выиграл с английским клубом, за который играл в 2003–2009 годах.

Португальский форвард Криштиану Роналду успешно прошёл медицинский осмотр перед завершением своего трансфера из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Sky Sports.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который ранее выступал за клуб с 2003 по 2009 год. Португалец подпишет соглашение с английским клубом после получения визы в Великобританию.

Сообщается, что 36-летний нападающий уже согласовал условия личного контракта с МЮ. Соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления ещё на один год. Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги. Его зарплата составит 480 тысяч фунтов (560 тысяч евро) в неделю.

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Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

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Роман Фейгин
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