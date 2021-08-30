Молодой француз по цене самолёта: Самые горячие и сумасшедшие футбольные трансферы этого лета Впереди ещё жаркий дедлайн, который по традиции может подарить массу неожиданных переходов. 29 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Нынешнее лето можно смело вносить во все учебники футбольной истории, если таковые имеются. Сразу два эпохальных трансфера, на подходе — ещё один, который может привести к ещё паре невероятных переходов. Впереди — горячая пара перед самым закрытием трансферного окна. Разбираемся с самыми ожидаемыми и уже состоявшимися горячими переходами.

Добро пожаловать домой!

Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед" — главная новость прошедшей пятницы. Фанаты "красных дьяволов", кажется, спали и видели, как их любимец и один из символов "Юнайтеда" нулевых вернётся на домашний стадион "Олд Траффорд". Мечта сбылась! Причём трансфер получился по нынешним меркам совсем недорогим — 15 миллионов евро плюс бонусы.

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Куда больше впечатляет зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед". Пока вы читаете этот текст (представим, что вы тратите на это около двух минут), португалец заработает 110 евро, или же 55 в минуту. Около пяти тысяч рублей, к слову. В месяц у суперзвезды мирового футбола получается 2,24 миллиона евро, или же более 193,5 миллиона рублей.

За месяц Криштиану Роналду может накопить на целый остров в государстве Белиз в Центральной Америке или же приобрести четырёхкомнатные апартаменты в самом центре Москвы площадью 300 квадратных метров. Или же португалец может за свой месячный оклад приобрести 1382 iPhone 12 Pro Max. Куда, правда, их девать — хороший вопрос.

Космический оклад Месси

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Впрочем, Роналду далеко не самый высокооплачиваемый футболист в мире. Куда больше получает Лионель Месси — герой ещё одного эпохального трансфера этого лета. Он плакал, уходя из "Барселоны", где провёл лучшие годы своей карьеры. А теперь вполне неплохо себя чувствует в Париже.

Однако по-другому себя чувствовать Лионель Месси вряд ли может, ведь получать он, по разным данным, в Париже будет 40 миллионов евро в год. Это более трёх миллионов евро в месяц, или же больше 285 миллионов рублей. Что можно приобрести на эти деньги — страшно представить.

На этом фоне впечатляет и то, что за Месси ПСЖ ничего не заплатил. Парижанам он достался бесплатно, так как перед этим он не смог продлить контракт с родной "Барселоной". Хитрейшая сделка века — не так ли?

Молодой француз по цене пассажирского самолёта

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Впрочем, статус главной саги лета у истории Месси может перехватить Килиан Мбаппе. Молодой и даровитый француз давно обосновался в статусе самого дорогого игрока планеты. Только номинально он стоит 160 миллионов евро, а по некоторым подсчётам, и все 190. Для того, чтобы его заполучить, нужно будет очень сильно постараться.

Главный претендент — "Реал". Испанская и французская пресса держат руку на пульсе и ежедневно следят за ситуацией вокруг Мбаппе. То он попрощался с партнёрами и дал согласие на переезд в Мадрид, то отказывается переходить в "Реал" и остаётся в ПСЖ. В Париже так просто расставаться со своей звёздочкой не намерены и открыто заявили, что меньше чем за 200 миллионов француза не отдадут.

Да-да, друзья, вам не показалось. Именно 200 миллионов евро. Футбол сошёл с ума? Абсолютно! 22-летний француз, безусловно, гениален и хорош в футбольном смысле слова, но стоит ли это того? Для сравнения: за эти же деньги можно купить целый пассажирский лайнер Airbus A321neo. Более того, даже сдача останется, на которую можно приобрести ещё один новенький самолёт — Airbus A220 — и начать формировать собственную авиакомпанию.

Тем не менее бывало и дороже. Во всё тот же ПСЖ в своё время бразилец Неймар переходил за совсем космические 222 миллиона евро. Мбаппе тогда был ещё совсем не в элите мирового футбола, но явно подобный переход не мог оставить его равнодушным.

Талант из "Челси", суперзвезда из "Боруссии" и легионеры РПЛ

Впрочем, на этом самые ожидаемые трансферы не заканчиваются. Безусловно, весь мир следит за Мбаппе и отходит от переходов Месси и Роналду, однако свет клином на этом не сошёлся. К слову, возможный уход Килиана Мбаппе из ПСЖ может привести к ещё одному, а то и нескольким супертрансферам.

Эрлинг Холанд. Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

По информации ESPN, если Мбаппе всё-таки уедет, то ПСЖ попробует купить супербомбардира из "Боруссии" Эрлинга Холанда. Молодой и дерзкий норвежец может идеально дополнить звёздную бригаду, которая собралась в Париже, и отправиться в поход за победой в Лиге чемпионов. Второй возможный вариант — Роберт Левандовский. Куда более опытный и статусный форвард, который, впрочем, отлично себя чувствует в "Баварии". Отметим, что оба этих перехода будут для ПСЖ совсем недешёвыми и обеднят казну парижского клуба как минимум на сотню миллионов евро. А то и гораздо большую сумму.

Впрочем, тот же Холланд может уехать и в совсем ином направлении. Претендент на него — "Реал". И по некоторым данным, мадридцы очень заинтересованы в подписании договора с норвежцем, да и сам он тоже не против связать свою карьеру с "королевским клубом". Что любопытно, следующим летом в его контракте активизируется пункт о возможном выкупе за 75 миллионов евро. После тех сумм, о каких мы писали выше, кажется, совсем немного.

Крайне интересным может быть переход молодого англичанина Каллума Хадсона-Одои из "Челси" в дортмундскую "Боруссию". Правда, пока что на правах аренды. Тем не менее для футболиста это может быть очень любопытный и хороший трансфер, ведь в "Челси" он скорее запасной, нежели игрок стартовой обоймы. "Боруссия" в этом плане может отлично помочь в развитии карьеры.

Последить футбольным болельщикам стоит и за молодым игроком "Севильи" Жюлем Кунде, который может перебраться в "Челси" за 50 миллионов евро, за активностью "Ювентуса", спешно ищущего замену ушедшему Роналду, или же за Полем Погба. Последний, по слухам, снова не хочет играть в "Манчестер Юнайтед", а горит желанием отправиться в "Реал".

Что же до нашей страны, то здесь слухов и имён не так много. Главными хедлайнерами этих трёх месяцев были Хвича Кварацхелия и Никола Влашич. У обоих, что любопытно, интерес к переходам подогревали отцы, и оба пока что никуда не ушли. Молодого грузина сватали чуть ли не во все ведущие лиги Европы и крайне интересные команды, но все карты спутала травма.

Влашич же, по разным данным, близок к тому, чтобы проследовать в Великобританию, где в нём заинтересован "Вест Хэм". Сумма трансфера для ЦСКА может быть крайне приятной — 25 миллионов евро. Однако армейцы хотят за хорвата гораздо больше. Сам он в последних матчах не попадает в стартовый состав, выходя на замену.

Всё тот же "Вест Хэм" может провернуть ещё один трансфер из РПЛ. Речь о полузащитнике "Спартака" Алексе Крале, которым активно интересовались в Англии в начале лета, однако со временем слухов поубавилось. По данным "Спорт-Экспресса", москвичи отказали лондонцам в возможной аренде с правом выкупа.

Отметим ещё и возможный переход Сердара Азмуна во французский "Лион". Яркого иранского нападающего "Зенита" хотели тоже многие, но пока он по-прежнему остаётся в Петербурге. По последним данным, там он сезон и завершит, а затем уйдёт в другой клуб. Досадно оттого, что за этот переход сине-бело-голубые не получат ни цента.

Тем не менее всё самое интересное на трансферном рынке впереди. День дедлайна может подарить миру множество самых неожиданных и ярких переходов, которые способны шокировать. Быть может, трансферы Месси и Роналду это ещё так, цветочки?

Авторы Шамиль Гаджиев