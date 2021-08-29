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Регион
Опубликовано 29 августа 2021, 20:23

Месси дебютировал за ПСЖ

Фото © Twitter / PSG_inside

Фото © Twitter / PSG_inside

Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара.

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за французский ПСЖ. Форвард вышел на замену в матче четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".

Месси появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара. К этому моменту ПСЖ вёл со счётом 2:0 — дубль оформил Килиан Мбаппе.

Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду
Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду

Напомним, ранее в ПСЖ заявили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет перейти в "Реал". При этом футболист пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.

Как сообщал Лайф, 10 августа Месси, много лет выступавший за "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.

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Никита Никонов
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