Месси дебютировал за ПСЖ
Фото © Twitter / PSG_inside
Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара.
Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за французский ПСЖ. Форвард вышел на замену в матче четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".
Месси появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара. К этому моменту ПСЖ вёл со счётом 2:0 — дубль оформил Килиан Мбаппе.
Напомним, ранее в ПСЖ заявили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет перейти в "Реал". При этом футболист пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.
Как сообщал Лайф, 10 августа Месси, много лет выступавший за "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.