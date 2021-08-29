Месси дебютировал за ПСЖ

Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара.

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за французский ПСЖ. Форвард вышел на замену в матче четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".

Месси появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара. К этому моменту ПСЖ вёл со счётом 2:0 — дубль оформил Килиан Мбаппе.

Напомним, ранее в ПСЖ заявили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет перейти в "Реал". При этом футболист пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.