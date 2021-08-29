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Месси дебютировал за ПСЖ

Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара.

29 августа, 20:23
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/1432076176521146374/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PSG_inside</a></p>

Фото © Twitter / PSG_inside

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за французский ПСЖ. Форвард вышел на замену в матче четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".

Месси появился на поле на 66-й минуте, заменив своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Неймара. К этому моменту ПСЖ вёл со счётом 2:0 — дубль оформил Килиан Мбаппе.

Я — звезда: Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду

Я — звезда: Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду

Напомним, ранее в ПСЖ заявили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет перейти в "Реал". При этом футболист пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.

Как сообщал Лайф, 10 августа Месси, много лет выступавший за "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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