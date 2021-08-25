"Мы не будем его удерживать": В ПСЖ заявили, что самый дорогой футболист мира Мбаппе хочет перейти в "Реал"

При этом футболист пообещал, что не покинет клуб в качестве свободного агента.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выразил желание покинуть клуб и присоединиться к мадридскому "Реалу". Как заявил RMC Sport спортивный директор парижан Леонардо, команда не будет его удерживать, однако продаст лишь на своих условиях.

"Килиан Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если "Реал" сделает предложение, мне это кажется очевидным… Я излагаю позицию, которая, как мне кажется, всем понятна. Мы не можем в последнюю неделю трансферного окна изменить наши планы. Если он хочет уйти, мы не будем его удерживать, но он уйдёт на наших условиях", — отметил Леонардо.

Он также подчеркнул, что недоволен тем, как ведёт себя "Реал", который намерен заключить контракт с Мбаппе следующим летом, когда это станет возможно за бесплатно. Правда, сам французский футболист заявил, что не уйдёт из клуба в качестве свободного агента.