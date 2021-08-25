Самый дорогой футболист мира не хочет сидеть в тени Месси и может сменить команду Оглавление Вопрос цены Возвращение в Англию Впрочем, чтобы его приобрести, потенциальному покупателю придётся потратить солидную сумму денег. 3777 3777 Фото © ТАСС / EPA / Christophe Petit Tesson, © Shutterstock

Нынешнее лето — настоящий подарок для всех любителей следить за футбольными трансферами и слухами. Уже и Лионель Месси сменил команду, и легендарный Серхио Рамос. И все они перешли в ПСЖ, откуда грозится уйти самый дорогой ныне футболист мира Килиан Мбаппе.

Вопрос цены

Яркий и талантливый француз был главной звездой чемпионата мира 2018 года в России. Вся планета с замиранием сердца следила за его вдохновенной игрой. Тогда же он перешёл в ПСЖ из родного "Монако" окончательно. После этого казалось, что Париж наконец-то возьмёт Лигу чемпионов, ведь в столицу Франции переехал самый талантливый игрок своего поколения.

Ему 22 года, его карьера развивается более чем стремительно. Мбаппе по-прежнему — одна из главных суперзвёзд всего мирового футбола, но теперь, кажется, пришло время делать выбор. За три года ПСЖ так и не взял Лигу чемпионов. Более того, проиграл последний сезон чемпионата Франции. И это несмотря на безграничные ресурсы и сумасшедший состав.

Причём этим летом он стал ещё более фантастическим. Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и прочие топы мирового футбола теперь в Париже. На этом фоне Мбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Оно и понятно: быть в тени столь огромного количества суперзвёзд ему явно не хочется, тем более что француз не стесняется говорить, что он звезда.

"Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Если лицо человека можно увидеть по всему миру, то это так. Быть звездой — это лишь вопрос статуса, однако это не означает, что я лучше других людей", — заявил Мбаппе в интервью Esquire.

Понятно, что такой звезде не особо-то и хочется находиться в компании других таких же. Да и тем более что перспективы Парижа совсем неясны. ПСЖ вроде бы ворвался в элиту европейского футбола, но так и не вышел на первый план. Кажется, что Килиана это несильно-то и устраивает.

Теперь главный претендент на него — мадридский "Реал", который уже сделал не одно предложение. Слухов о том, что Мбаппе переедет в столицу Испании, — масса. Одни пишут, что он уже и жильё себе там приобрёл, другие, что всё это неправда и никуда он уходить не собирается. Однако факт остаётся фактом: контракт с ПСЖ он пока что не продлил.

К слову, королевский клуб своё предложение, по разным данным, уже сделал. "Реал" был готов расстаться с 160 миллионами евро, лишь бы забрать Мбаппе себе. ПСЖ этот бид отклонил, а позже стало известно, что один из лидеров команды может быть продан за сумму более 200 миллионов евро.

И это немного удивляет. Ведь только порталом Transfermarkt Мбаппе оценивается в 160 миллионов. По нынешним футбольным меркам, ПСЖ может просить за своего лидера суммы в разы большие. Дескать, хотите — платите. Парижане, как никто другой, знают, что такое баснословные траты на игроков: вспомните хотя бы Неймара за 222 миллиона. Так что не удивимся, если дело дойдёт до половины миллиарда.

При всех нынешних вводных ПСЖ лучше расстаться с одним из своих лидеров именно сейчас либо зимой. Ведь если Мбаппе не захочет продлевать контракт, то следующим летом он уйдёт из команды бесплатно. Ровно так же, как "Барселону" покинул Лионель Месси. Другой вопрос, что Месси в его годы так дорого не стоит. ПСЖ явно не хочет расставаться с ценным активом в размере 160 миллионов евро.

Возвращение в Англию

На фоне истории с Мбаппе развивается ещё одна крайне любопытная сага: из "Ювентуса" хочет уйти Криштиану Роналду. Кто-то скажет, что слухи о его возможном уходе появляются ежегодно в большом количестве. Однако в этот раз, кажется, всё очень серьёзно. Туринский клуб не показывает выдающийся футбол, да и Роналду уже не тот.

Теперь, поговаривают, его очень хочет "Манчестер Сити". В компании целой россыпи звёзд, кажется, не хватает только Криштиану Роналду. Он и Англию, и даже Манчестер прекрасно знает. Правда, другую его часть — красную, ту которая болеет за "Юнайтед". Для них, кстати, такой переход станет серьёзным ударом.

Цена, к слову, далеко не самая большая. Вопрос лишь в 25 миллионах евро, что для "Сити" деньги совершенно смешные. Неделями ранее они приобрели хавбека Грилиша из "Астон Виллы", отдав более 100 миллионов. А тут лишь четверть от этой суммы.

Впрочем, есть на Роналду ещё один претендент — ПСЖ. Да-да-да, друзья, именно парижане. Катарские шейхи, кажется, уже начинают искать разные варианты на случай ухода Мбаппе, но этот может стать абсолютно невероятным. Только представьте: Лионель Месси и Криштиану Роналду в одной команде. Вы мечтали об этом десяток лет, а тут — пожалуйста!

К тому же за вариант с ПСЖ говорит интересный факт. Брат владельца парижского клуба Халифа бин Хамада Аль-Тани намекнул на то, что Роналду поедет именно во Францию, а не в Англию. И если вам кажется, что в этом нет ничего интересного, то вы совершенно ошибаетесь. Именно он первым говорил о переходе Месси в ПСЖ.

По всей видимости, последние дни лета станут очень жаркими, несмотря на близость осени. Мир потихоньку становится свидетелем очередной эпохальной для всего футбола саги. Перехода Месси, видимо, было мало. Пришло время сменить клубную прописку ещё и Криштиану Роналду с Килианом Мбаппе. Посмотрим, где окажутся суперзвёзды мирового футбола.

Авторы Шамиль Гаджиев