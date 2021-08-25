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    Теннисистка Серена Уильямс пропустит US Open из-за травмы

    Ранее стало известно, что на турнире не сыграет представительница нашей страны Елена Веснина.

    25 августа, 12:25
    <p>Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT</p>

    Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT

    Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит домашний турнир Большого шлема US Open из-за полученной травмы.

    "После тщательного анализа и следуя совету моих врачей и медицинской команды, я решила сняться с US Open, чтобы позволить моему телу полностью излечиться после разрыва подколенного сухожилия", — написала Уильямс в "Инстаграме".

    Теннисистка Веснина не сыграет на US Open из-за травмы

    Теннисистка Веснина не сыграет на US Open из-за травмы

    Ранее стало известно, что турнир пропустит россиянка Елена Веснина. Добавим, что US Open состоится с 30 августа по 12 сентября.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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