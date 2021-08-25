Теннисистка Серена Уильямс пропустит US Open из-за травмы
Ранее стало известно, что на турнире не сыграет представительница нашей страны Елена Веснина.
Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT
Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит домашний турнир Большого шлема US Open из-за полученной травмы.
"После тщательного анализа и следуя совету моих врачей и медицинской команды, я решила сняться с US Open, чтобы позволить моему телу полностью излечиться после разрыва подколенного сухожилия", — написала Уильямс в "Инстаграме".
Ранее стало известно, что турнир пропустит россиянка Елена Веснина. Добавим, что US Open состоится с 30 августа по 12 сентября.
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