НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Россиянин Рублёв проиграл в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

    В решающем матче российский теннисист уступил своему другу детства Александру Звереву, представляющему Германию.

    22 августа, 22:25
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1429563946193723394/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atptour</a></p>

    Фото © Twitter / atptour

    Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву в финале престижного турнира в Цинциннати (США). Матч завершился ровно за час в двух сетах (2:6, 3:6).

    Рублёв сделал 11 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, однако всё равно не смог оказать сопротивления оппоненту. Стоит отметить, что Рублёв и Зверев встречались в пятый раз и россиянин ни разу не смог взять сет у немца. Для Зверева победа в Цинциннати стала четвёртой в сезоне и пятой в карьере на "Мастерсах".

    "Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11–12 лет лучшие друзья. Я знаю, что он пытается выиграть первый титул на "Мастерсе". И считают, что он скоро сделает это", — прокомментировал победу Зверев.

    Визовая война: Почему из-за политики США российские спортсмены теряют деньги и шансы на победу

    Визовая война: Почему из-за политики США российские спортсмены теряют деньги и шансы на победу

    "Конечно, очень хочу поздравить Сашу. У него потрясающие достижения — столько титулов, победы над всеми топами... Мы с ним вместе выросли, невероятно, что теперь играем финалы. Мы оба об этом мечтали — и теперь мечты стали реальностью. Это волшебное чувство", — отметил Рублёв.

    Напомним, в полуфинале Рублёв победил соотечественника Даниила Медведева.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Рублёв победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

      вчера в 19:37

      Медведев и Рублёв сыграют в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

      вчера в 08:19

      Деньги на ветер: Бизнесмен Галицкий вложил миллиарды в академию "Краснодара", но, как оказалось, впустую

      сегодня в 21:40

      "Неблагородная позиция": В Крыму ответили пословицей на поддержку Эрдоганом украинской "Крымской платформы"

      сегодня в 23:21

      "Проиграли информационную войну": Зеленский обвинил своих предшественников в сдаче Крыма "в аренду" России

      сегодня в 23:06

      Новости партнеров

      Layer 1