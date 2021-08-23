Россиянин Рублёв проиграл в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати
В решающем матче российский теннисист уступил своему другу детства Александру Звереву, представляющему Германию.
Фото © Twitter / atptour
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву в финале престижного турнира в Цинциннати (США). Матч завершился ровно за час в двух сетах (2:6, 3:6).
Рублёв сделал 11 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, однако всё равно не смог оказать сопротивления оппоненту. Стоит отметить, что Рублёв и Зверев встречались в пятый раз и россиянин ни разу не смог взять сет у немца. Для Зверева победа в Цинциннати стала четвёртой в сезоне и пятой в карьере на "Мастерсах".
"Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11–12 лет лучшие друзья. Я знаю, что он пытается выиграть первый титул на "Мастерсе". И считают, что он скоро сделает это", — прокомментировал победу Зверев.
"Конечно, очень хочу поздравить Сашу. У него потрясающие достижения — столько титулов, победы над всеми топами... Мы с ним вместе выросли, невероятно, что теперь играем финалы. Мы оба об этом мечтали — и теперь мечты стали реальностью. Это волшебное чувство", — отметил Рублёв.
Комментариев: 0