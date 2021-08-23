Россиянин Рублёв проиграл в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву в финале престижного турнира в Цинциннати (США). Матч завершился ровно за час в двух сетах (2:6, 3:6).

Рублёв сделал 11 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, однако всё равно не смог оказать сопротивления оппоненту. Стоит отметить, что Рублёв и Зверев встречались в пятый раз и россиянин ни разу не смог взять сет у немца. Для Зверева победа в Цинциннати стала четвёртой в сезоне и пятой в карьере на "Мастерсах".

"Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11–12 лет лучшие друзья. Я знаю, что он пытается выиграть первый титул на "Мастерсе". И считают, что он скоро сделает это", — прокомментировал победу Зверев.