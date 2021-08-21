Визовая война: Почему из-за политики США российские спортсмены теряют деньги и шансы на победу С мая получить американскую визу в Москве стало практически невозможно. За океаном никак не хотят идти на компромисс, а страдают обычные граждане, в том числе и спортсмены. 20 августа, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / WU HONG, Шарифулин Валерий, AP Photo / Aaron Doster

Из-за жёсткой политики властей США российским спортсменам приходится отказываться от участия в крупнейших соревнованиях. А если и не отказываться, то существенным образом перекраивать свой график. Это, в свою очередь, неизбежно сказывается на дальнейших выступлениях. Минспорт и представители МИД делают всё возможное, чтобы помочь нашим атлетам с получением виз, но американская сторона не желает идти на уступки.

Началось всё с того, что в мае американское посольство в Москве приостановило рассмотрение документов, которые не предназначены для дипломатических поездок. Сейчас выдаётся лишь ограниченное количество срочных иммиграционных виз в случае истечения срока их действия. Исключением являются лишь ситуации с угрозой жизни или наступлением смерти.

Скандал в лёгкой атлетике

В результате уже серьёзно пострадали обе российские легкоатлетки, выигравшие медали на Олимпиаде в Токио, — прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Им пришлось отказаться от выступления на этапе престижнейшей Бриллиантовой лиги в Юджине. А ведь за победу на этих коммерческих соревнованиях полагается приз в размере десяти тысяч долларов. За второе место платят шесть тысяч, за третье — 3,5 тысячи долларов. Не исключено, что пропуск этапа лишит наших ведущих спортсменок возможности пробиться в финал серии, где за победу можно заработать 30 тысяч долларов.

Примечательно, что помощь Ласицкене в получении визы оказывал и один из известных американских производителей спортивных товаров. Компания была заинтересована в том, чтобы наша олимпийская чемпионка выступила в Юджине, но из этого тоже ничего не получилось.

— Не удалось получить визу, всё перепробовали со всех сторон, но не получилось. Поэтому первый старт будет в Лозанне. Расстройства нет, а что поделать? Главное, что Маша — олимпийская чемпионка. Обязательно продолжим работать над получением американской визы, в ближайшее время займёмся, чтобы, когда в следующем году будет старт в Юджине, виза уже была. У всех такие проблемы, потому что посольства все закрыты, — рассказала менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Сидорова в свою очередь сообщила, что могла заняться получением американской визы до Олимпиады в Токио, но для этого было необходимо отправиться в Европу и обратиться в одно из посольств США. Данная процедура отняла бы огромное количество времени и сил, и прыгунья решила не рисковать выступлением на Играх, на которых она в результате выиграла серебряную медаль.

— Я бы не сказала, что пропуск этапа в Юджине — прям трагедия. Но это коммерческий турнир, который проводит наш личный спонсор, я должна там быть, это важная часть контракта. Досадно, что не вышло. <...> Можно было заниматься визой до Олимпиады, но я не могла себе позволить уехать на неделю, выпасть из такой важной подготовки, — отметила Сидорова.

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов не сомневается, что американцы пытаются своей жёсткой визовой политикой повлиять на выступление ведущих российских атлетов. По его словам, спорт должен быть вне политики, но наши соперники частенько нарушают это незыблемое правило.

— Видите, пытаются использовать спорт, в котором люди находят общий язык. Был прекрасный лозунг "О спорт, ты — мир!". А пытаются через спортивный инструмент навязать и показать, что даже здесь люди должны конкурировать и бороться нечестными методами. Не дать визу, кого-то очернить, оклеветать. Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно обеспечить себе победу, — сказал Сильнов.

Напряжённая ситуация в теннисе

Из-за проблем с американской визой также пострадали олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова и другая российская теннисистка Анастасия Гасанова. Павлюченкова не смогла на этой неделе сыграть на крупном турнире в Цинциннати, а Гасанова снялась с US Open. Мало того, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не исключает, что визовые проблемы негативно сказались на выступлении Даниила Медведева на Олимпиаде в Токио, где наш спортсмен выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

— Проблемы с визой были у Медведева и Павлюченковой, начались они за неделю до Олимпиады. У Насти получение визы планировалось 13 июля в Берлине, а у Даниила — 16-го в Брюсселе. Мы не могли перенести эти даты, навстречу им не пошли. Может, Медведев неудачно сыграл именно из-за этого, пропустил подготовительный сбор. Настя же поехала на сборы, пропустила дату визы и добивалась её после Олимпиады. Вот почему получилась такая ситуация, — пояснил Тарпищев.

К счастью, визовая проблема у Павлюченковой в итоге разрешилась. Это позволит нашей олимпийской чемпионке сыграть на US Open. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.

Неразбериха в фигурном катании

Не смог получить визу США и олимпийский чемпион Максим Траньков. Он сейчас вместе с Этери Тутберидзе работает с двукратными чемпионами Европы в парном катании Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. В его отсутствие спортсмены выиграли предсезонный турнир Cranberry Cup в Бостоне.

Вместе с тем Траньков рассказал, что у половины сборной России по фигурному катанию нет визы, которая необходима для участия в стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе. От нашей страны на соревнованиях заявлены в том числе Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Соревнования пройдут только в конце октября, но ситуация всё равно вызывает немалые опасения.

— Федерация будет пытаться сделать визы для тех, кто выезжает на Skate America. Потому что там у половины выезжающих их нет, в том числе и у спортсменов. Будут отправлять запрос в Госдеп, пытаться вот таким образом решить этот вопрос, — сказал Траньков.

Кстати, никаких ответных мер Россия в данном случае не принимает. Американским спортсменам никто не мешает участвовать в соревнованиях на территории России. Так, накануне сборная США стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве, создав серьёзные проблемы нашей команде, которая смогла победить только в дополнительное время (5:4).

Напоследок хотелось бы отметить, что от военных действий неизбежно страдают все вовлечённые в конфликт стороны. Исключений не бывает. Вот и американские зрители уже лишились возможности посмотреть на выступление наших победителей и призёров Олимпийских игр. Очевидно, что ситуация выходит из-под контроля. Нужно срочно искать какой-то компромисс, чтобы увести из-под огня ни в чём не повинных спортсменов.

Авторы Роман Фейгин