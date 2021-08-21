Цена нефти Brent упала ниже $65 впервые с мая
При этом ранее участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по ограничению добычи этого энергоносителя.
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Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,23% на лондонской бирже ICE. В результате её стоимость упала ниже $65 за баррель впервые с 21 мая этого года.
Сразу после полуночи, согласно данным торговой площадки, нефть этой марки торговалась на отметке $64,97.
Лайф рассказывал, что ранее президент США Джо Байден призвал страны ОПЕК отказаться от сокращения объёмов добычи нефти. По словам американского лидера, падение стоимости нефти пока не сократило розничную стоимость бензина для большинства жителей США. Ранее участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по ограничению добычи нефти с мая по декабрь 2022 года.
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