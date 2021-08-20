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    Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску

    Конкурировать с компанией SpaceX можно лишь благодаря новым кадрам, полагает глава "Роскосмоса".

    20 августа, 20:40
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Rogozin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рогозин</a></p>

    Фото © Twitter / Рогозин

    Самарские специалисты способны бросить вызов американскому бизнесмену, основателю компании SpaceX Илону Маску. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

    "Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых учёных, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи", — цитирует Рогозина пресс-служба Правительства Самарской области.

    Глава "Роскосмоса" добавил, что если говорить о том, кто способен бросить вызов команде американской компании SpaceX, то это Самара.

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    Лайф рассказывал, что ранее Рогозин усомнился, что Илон Маск создаст ракетные двигатели лучше российских. По его мнению, в этой сфере Россия занимает первое место и альтернативы пока нет.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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