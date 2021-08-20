Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску

Самарские специалисты способны бросить вызов американскому бизнесмену, основателю компании SpaceX Илону Маску. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых учёных, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи", — цитирует Рогозина пресс-служба Правительства Самарской области.

Глава "Роскосмоса" добавил, что если говорить о том, кто способен бросить вызов команде американской компании SpaceX, то это Самара.