Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
Конкурировать с компанией SpaceX можно лишь благодаря новым кадрам, полагает глава "Роскосмоса".
Фото © Twitter / Рогозин
Самарские специалисты способны бросить вызов американскому бизнесмену, основателю компании SpaceX Илону Маску. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых учёных, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи", — цитирует Рогозина пресс-служба Правительства Самарской области.
Глава "Роскосмоса" добавил, что если говорить о том, кто способен бросить вызов команде американской компании SpaceX, то это Самара.
Лайф рассказывал, что ранее Рогозин усомнился, что Илон Маск создаст ракетные двигатели лучше российских. По его мнению, в этой сфере Россия занимает первое место и альтернативы пока нет.
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