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    Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СБНО

    Перечень включает 70 фамилий. Среди мер против них — замораживание счетов, ценных бумаг, имущества на территории России.

    20 августа, 20:19
    <p>Фото © ГД РФ</p>

    Фото © ГД РФ

    Москва расширила список физических лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры, то есть санкции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и ещё более 70 человек пополнили этот перечень, теперь таковых в нём 922. Обновлённую версию утвердил своим постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Кроме Кулебы и Данилова в санкционный перечень вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. Прежде список корректировался в декабре 2020 года.

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    Напомним, в число ограничительных мер входит блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на вывод капитала из РФ. 22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Также он поручил кабмину определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список таких лиц был включён бывший президент Украины Пётр Порошенко.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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