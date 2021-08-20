Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СБНО
Перечень включает 70 фамилий. Среди мер против них — замораживание счетов, ценных бумаг, имущества на территории России.
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Москва расширила список физических лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры, то есть санкции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и ещё более 70 человек пополнили этот перечень, теперь таковых в нём 922. Обновлённую версию утвердил своим постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме Кулебы и Данилова в санкционный перечень вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. Прежде список корректировался в декабре 2020 года.
Напомним, в число ограничительных мер входит блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на вывод капитала из РФ. 22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Также он поручил кабмину определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список таких лиц был включён бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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