Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СБНО

Москва расширила список физических лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры, то есть санкции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и ещё более 70 человек пополнили этот перечень, теперь таковых в нём 922. Обновлённую версию утвердил своим постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме Кулебы и Данилова в санкционный перечень вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. Прежде список корректировался в декабре 2020 года.