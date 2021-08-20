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    Сенатор прокомментировал указ Байдена о санкциях против "Северного потока – 2"

    Владимир Джабаров считает, что это связано с критикой в адрес Байдена со всех сторон, в том числе по ситуации в Афганистане.

    20 августа, 19:56
    <p>Фото © "Газпром"</p>

    Фото © "Газпром"

    Указ президента США Джо Байдена о возможности новых санкций против проекта газопровода "Северный поток – 2" — манёвр, отвлекающий от событий в Афганистане. Так считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    "У меня складывается впечатление, что Байден пытается отвлечь внимание мирового сообщества от всех проблем, которые возникли у самих американцев в Афганистане с учётом такого неконтролируемого бегства" , заявил сенатор в беседе с RT.

    Парламентарий связывает это с негативными тенденциями в американском обществе, в том числе с критикой в адрес Байдена.

    "Эти санкции американцев на нас действовать не будут. Это стандартный американский приём, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали. Мы спокойно обходим эти санкции и продолжаем своё поступательное развитие",  заключил Джабаров.

    Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в адрес "Северного потока – 2"

    Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в адрес "Северного потока – 2"

    Лайф сообщал, что США пополнили чёрные списки по "Северному потоку – 2" после указа Байдена. В обновлённый перечень также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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