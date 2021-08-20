Сенатор прокомментировал указ Байдена о санкциях против "Северного потока – 2"

Указ президента США Джо Байдена о возможности новых санкций против проекта газопровода "Северный поток – 2" — манёвр, отвлекающий от событий в Афганистане. Так считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"У меня складывается впечатление, что Байден пытается отвлечь внимание мирового сообщества от всех проблем, которые возникли у самих американцев в Афганистане с учётом такого неконтролируемого бегства" , — заявил сенатор в беседе с RT.

Парламентарий связывает это с негативными тенденциями в американском обществе, в том числе с критикой в адрес Байдена.

"Эти санкции американцев на нас действовать не будут. Это стандартный американский приём, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали. Мы спокойно обходим эти санкции и продолжаем своё поступательное развитие", — заключил Джабаров.