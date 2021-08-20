Сенатор прокомментировал указ Байдена о санкциях против "Северного потока – 2"
Владимир Джабаров считает, что это связано с критикой в адрес Байдена со всех сторон, в том числе по ситуации в Афганистане.
Фото © "Газпром"
Указ президента США Джо Байдена о возможности новых санкций против проекта газопровода "Северный поток – 2" — манёвр, отвлекающий от событий в Афганистане. Так считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"У меня складывается впечатление, что Байден пытается отвлечь внимание мирового сообщества от всех проблем, которые возникли у самих американцев в Афганистане с учётом такого неконтролируемого бегства" , — заявил сенатор в беседе с RT.
Парламентарий связывает это с негативными тенденциями в американском обществе, в том числе с критикой в адрес Байдена.
"Эти санкции американцев на нас действовать не будут. Это стандартный американский приём, который давно уже не работает в отношении России так, как они на это рассчитывали. Мы спокойно обходим эти санкции и продолжаем своё поступательное развитие", — заключил Джабаров.
Лайф сообщал, что США пополнили чёрные списки по "Северному потоку – 2" после указа Байдена. В обновлённый перечень также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.
Комментариев: 0