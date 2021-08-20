В ОП представили обновлённый "золотой стандарт" наблюдения на выборах

В Общественной палате представили обновлённый "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах. Ожидается, что он поможет указывать на любые несоответствия законодательству, которые происходят на выборах, поскольку происходящее будет просто фиксироваться без интерпретации. Об этом заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

Наблюдатели, которые имеют "золотой стандарт", получают бланки с перечислением пунктов для заполнения. На выборах они регистрируют в этих бланках то, что происходит, отмечая в графах "да" или "нет" соответствие каждого из нюансов процедуре законодательства.

"Плюс этого стандарта в том, что он носит однозначный характер. Простора для интерпретации нет. В пунктах нужно вписать либо "да", либо "нет". То есть можно сделать либо правильно, либо ошибочно. В какой-то мере "золотой стандарт" носит даже более строгий характер, чем само избирательное законодательство", — приводит РИА "Новости" слова Григорьева.

Он отметил, что на сегодняшний день "золотой стандарт" — наиболее детальный инструмент, который проверяет всю работу выборов благодаря верификации и проверке всех этапов процесса. Григорьев отметил, что ознакомиться с текстом "золотого стандарта" можно будет "в самое ближайшее время" на сайте Общественной палаты.

"Если наши наблюдатели находят, что участковая избирательная комиссия где-то недоработала, то у наблюдателей будет возможность сразу всё поправить: либо на уровне участковой комиссии, либо на уровне вышестоящей избирательной комиссии", — заявил Григорьев.