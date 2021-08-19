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    Явка на предстоящие думские выборы ожидается выше, чем на прошлые, заявил эксперт

    По его словам, всё зависит от того, насколько разгорячённая будет повестка. По поводу перспективы новых партий можно будет говорить только за две недели до начала голосования.

    19 августа, 17:07
    <p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

    Фото © ТАСС / Александр Рюмин

    Число россиян, которые проголосуют на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, может быть выше, чем на голосовании в 2016 году. Такое заявление сделал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в рамках круглого стола по итогам регистрации кандидатов в депутаты нижней палаты парламента.

    "Мы исходим из уровня мобилизации 50%. Почти 48% была явка на прошлые выборы в Госдуму (в 2016 году). Сегодня мы имеем трёхдневное голосование и дистанционное электронное голосование как ещё один инструмент мобилизации, поэтому можно говорить о том, что весьма вероятно повышение уровня явки в промежутке между 48% и 52%", — сказал Чеснаков.

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    По его словам, на явку влияет как деятельность политических партий, так и "внимание граждан к разного рода фобиям, процессам, которые сопровождают избирательную кампанию", поэтому всё будет зависеть от "разгорячённости" повестки. Также Чеснаков подметил, что прогнозы по явке следует ждать от социологов.

    "И от того, какие они прогнозы дадут по явке, к концу августа можно будет рассчитывать в том числе и уровень мобилизационной активности политических партий", — утверждает эксперт.

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    Кроме того, эксперт сообщил, что пока не подметил ярких событий, которые могли бы заинтересовать в новых партиях неопределившихся избирателей. По его словам, об их перспективности можно будет говорить только за две недели до начала выборов.

    Ранее Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах. По словам главы ЦИК, в этом году случаев отказа в регистрации было всего около 5%, что меньше, чем в 2016-м.

    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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