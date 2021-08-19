Чёрные ящики с разбившегося в Кубинке Ил-112В доставлены для расшифровки

Два бортовых самописца с разбившегося в подмосковной Кубинке военно-транспортного самолёта Ил-112В переданы для расшифровки. Об этом сообщил представитель комиссии по расследованию ЧП.

"Твердотельный защищённый бортовой накопитель уже направлен на расшифровку. О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно", — сказал он журналистам.