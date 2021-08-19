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    Чёрные ящики с разбившегося в Кубинке Ил-112В доставлены для расшифровки

    Для расследования причин трагедии также были привезены обломки самолёта в Лётно-исследовательский институт имени Громова.

    19 августа, 17:01

    Фото © LIFE

    Два бортовых самописца с разбившегося в подмосковной Кубинке военно-транспортного самолёта Ил-112В переданы для расшифровки. Об этом сообщил представитель комиссии по расследованию ЧП.

    "Твердотельный защищённый бортовой накопитель уже направлен на расшифровку. О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно", — сказал он журналистам.

    Лайф узнал о проблемах с двигателями, установленными на Ил-112 и Ил-114

    Лайф узнал о проблемах с двигателями, установленными на Ил-112 и Ил-114

    Представитель комиссии добавил, что для расследования причин трагедии обломки самолёта также были доставлены в Лётно-исследовательский институт имени Громова.

    Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

    Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

    Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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