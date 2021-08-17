Лайф публикует первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье
На кадрах видно, как догорают части обломков. Ближе пока не подобраться.
Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье.
Фото © LIFE
Лайф публикует первые фото с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В, который потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. На фото видно, как догорают части обломков. Ближе пока не подобраться.
Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье.
Фото © LIFE
Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье.
Фото © LIFE
Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье.
Фото © LIFE
Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Предполагается, что Ил-112В придёт на смену выбывающему парку самолётов Ан-26.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.
Напомним, что экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли.
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