Лайф публикует первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье

Лайф публикует первые фото с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В, который потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. На фото видно, как догорают части обломков. Ближе пока не подобраться.

Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье. Фото © LIFE

Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье. Фото © LIFE

Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье. Фото © LIFE

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Предполагается, что Ил-112В придёт на смену выбывающему парку самолётов Ан-26.

Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье. На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.