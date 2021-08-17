ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2021, 09:11

Немецкий футболист Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со "Спартаком"

Фото © ФК "Арсенал"

Фото © ФК "Арсенал"

Последние два года 26-летний защитник играл за тульский «Арсенал».

Немецкий футболист Роберт Бауэр в ближайшее время получит гражданство Казахстана и станет игроком московского "Спартака". Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Владимир Жарков.

Информацию о скором переходе Бауэра в "Спартак" подтверждает "Чемпионат". Утверждается, что гражданство Казахстана позволит ему не считаться легионером в чемпионате России.

Бауэр — воспитанник немецкого клуба "Карлсруэ". На родине он также выступал за "Ингольштадт", бременский "Вердер" и "Нюрнберг".

СМИ: "Спартак" ведёт переговоры с "Сельтой" о переходе Понсе
СМИ: "Спартак" ведёт переговоры с "Сельтой" о переходе Понсе

На протяжении двух последних лет 26-летний защитник выступал за тульский "Арсенал", который покинул в июле на правах свободного агента. В команде он провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В 2016 году Бауэр в составе сборной Германии стал серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале команда уступила Бразилии — 1:1 (по пенальти 4:5).

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • рпл
  • ФК Спартак
  • ФК Арсенал Тула
  • Казахстан
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar