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Немецкий футболист Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со "Спартаком"

На протяжении двух последних лет 26-летний защитник выступал за тульский "Арсенал".

17 августа, 09:11
<p>Фото © ФК "Арсенал"</p>

Фото © ФК "Арсенал"

Немецкий футболист Роберт Бауэр в ближайшее время получит гражданство Казахстана и станет игроком московского "Спартака". Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Владимир Жарков.

Информацию о скором переходе Бауэра в "Спартак" подтверждает "Чемпионат". Утверждается, что гражданство Казахстана позволит ему не считаться легионером в чемпионате России.

Бауэр — воспитанник немецкого клуба "Карлсруэ". На родине он также выступал за "Ингольштадт", бременский "Вердер" и "Нюрнберг".

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На протяжении двух последних лет 26-летний защитник выступал за тульский "Арсенал", который покинул в июле на правах свободного агента. В команде он провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В 2016 году Бауэр в составе сборной Германии стал серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале команда уступила Бразилии — 1:1 (по пенальти 4:5).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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