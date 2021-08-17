Немецкий футболист Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со "Спартаком"
Фото © ФК "Арсенал"
Последние два года 26-летний защитник играл за тульский «Арсенал».
Немецкий футболист Роберт Бауэр в ближайшее время получит гражданство Казахстана и станет игроком московского "Спартака". Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Владимир Жарков.
Информацию о скором переходе Бауэра в "Спартак" подтверждает "Чемпионат". Утверждается, что гражданство Казахстана позволит ему не считаться легионером в чемпионате России.
Бауэр — воспитанник немецкого клуба "Карлсруэ". На родине он также выступал за "Ингольштадт", бременский "Вердер" и "Нюрнберг".
На протяжении двух последних лет 26-летний защитник выступал за тульский "Арсенал", который покинул в июле на правах свободного агента. В команде он провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
В 2016 году Бауэр в составе сборной Германии стал серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале команда уступила Бразилии — 1:1 (по пенальти 4:5).