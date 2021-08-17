Футболист сборной Италии Инсинье отказался от перехода в "Зенит"

Нападающий "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье отказался от перехода в петербургский "Зенит". Об этом в эфире телеканала Sportitalia сообщил журналист Мичеле Кришитьелло.

По его информации, "Наполи" согласился продать форварда "Зениту" за 30 миллионов евро. При этом петербургский клуб готов был подписать с 30-летним футболистом контракт на четыре года с зарплатой восемь миллионов евро за сезон. Инсинье от этого предложения отказался.

Инсинье — уроженец "Неаполя". За местный клуб "Наполи" выступает с начала карьеры. В составе команды он провёл во всех турнирах 397 матчей, забил 109 голов и сделал 85 результативных передач. Рыночная стоимость игрока — 48 миллионов евро.