НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Футболист сборной Италии Инсинье отказался от перехода в "Зенит"

В июле нападающий в составе национальной команды стал чемпионом Европы.

17 августа, 08:20
<p>Фото © Maurizio Lagana / Getty Images</p>

Фото © Maurizio Lagana / Getty Images

Нападающий "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье отказался от перехода в петербургский "Зенит". Об этом в эфире телеканала Sportitalia сообщил журналист Мичеле Кришитьелло.

По его информации, "Наполи" согласился продать форварда "Зениту" за 30 миллионов евро. При этом петербургский клуб готов был подписать с 30-летним футболистом контракт на четыре года с зарплатой восемь миллионов евро за сезон. Инсинье от этого предложения отказался.

Инсинье — уроженец "Неаполя". За местный клуб "Наполи" выступает с начала карьеры. В составе команды он провёл во всех турнирах 397 матчей, забил 109 голов и сделал 85 результативных передач. Рыночная стоимость игрока — 48 миллионов евро.

СМИ: Дзюба может уйти из "Зенита" из-за конфликта с Семаком

СМИ: Дзюба может уйти из "Зенита" из-за конфликта с Семаком

С 2013 года Инсинье выступает за сборную Италии. В 47 матчах за национальную команду он отметился десятью голами. В июле нападающий стал чемпионом Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1