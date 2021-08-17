Игрок сборной Сербии и турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Адем Ляич отказался переходить в "Спартак" из-за девушки. Об этом сообщает Fotospor.

Как уточняется, агент полузащитника на прошлой неделе побывал в Москве, где провёл переговоры с ЦСКА и "Спартаком". Красно-белые предложили взять 29-летнего игрока в аренду с опцией выкупа. "Бешикташ" принял это предложение. Когда клубы уже согласовали все детали сделки, Ляич отказался от перехода в российский гранд, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.

Президент турецкого клуба был возмущён таким решением футболиста. Он настоял на том, чтобы Ляича отстранили от работы с командой. Теперь игрок будет тренироваться индивидуально.