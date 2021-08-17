Не хочет жить в Москве: Звезда сербского футбола Ляич отказался переходить в "Спартак" из-за девушки
Президент клуба, в котором сейчас выступает футболист, был возмущён таким поведением и потребовал отстранить полузащитника от работы с командой.
Фото © Instagram / _ademljajic_
Игрок сборной Сербии и турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Адем Ляич отказался переходить в "Спартак" из-за девушки. Об этом сообщает Fotospor.
Как уточняется, агент полузащитника на прошлой неделе побывал в Москве, где провёл переговоры с ЦСКА и "Спартаком". Красно-белые предложили взять 29-летнего игрока в аренду с опцией выкупа. "Бешикташ" принял это предложение. Когда клубы уже согласовали все детали сделки, Ляич отказался от перехода в российский гранд, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.
Президент турецкого клуба был возмущён таким решением футболиста. Он настоял на том, чтобы Ляича отстранили от работы с командой. Теперь игрок будет тренироваться индивидуально.
Добавим, что в минувшем сезоне хавбек провёл 24 матча за "Бешикташ", забил два гола и сделал пять результативных передач. Его трансферная цена достигает шести миллионов евро, а контракт с турецким клубом действует до конца июня 2022 года. Кроме того, Ляич является игроком сборной Сербии, на его счету более 40 матчей в составе национальной команды.
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