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Не хочет жить в Москве: Звезда сербского футбола Ляич отказался переходить в "Спартак" из-за девушки

Президент клуба, в котором сейчас выступает футболист, был возмущён таким поведением и потребовал отстранить полузащитника от работы с командой.

16 августа, 22:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_ademljajic_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_ademljajic_</a></p>

Фото © Instagram / _ademljajic_

Игрок сборной Сербии и турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Адем Ляич отказался переходить в "Спартак" из-за девушки. Об этом сообщает Fotospor.

Как уточняется, агент полузащитника на прошлой неделе побывал в Москве, где провёл переговоры с ЦСКА и "Спартаком". Красно-белые предложили взять 29-летнего игрока в аренду с опцией выкупа. "Бешикташ" принял это предложение. Когда клубы уже согласовали все детали сделки, Ляич отказался от перехода в российский гранд, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.

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Президент турецкого клуба был возмущён таким решением футболиста. Он настоял на том, чтобы Ляича отстранили от работы с командой. Теперь игрок будет тренироваться индивидуально.

Добавим, что в минувшем сезоне хавбек провёл 24 матча за "Бешикташ", забил два гола и сделал пять результативных передач. Его трансферная цена достигает шести миллионов евро, а контракт с турецким клубом действует до конца июня 2022 года. Кроме того, Ляич является игроком сборной Сербии, на его счету более 40 матчей в составе национальной команды.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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