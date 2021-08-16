"Сочи" разгромил "Химки" и поднялся на третье место в чемпионате России по футболу
Дубль оформил Ивелин Попов, ещё один гол забил Максим Барсов. Команда Владимира Федотова поднялась на третье место в таблице.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" победил подмосковные "Химки" в заключительном матче четвёртого тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Игру судил арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
Хозяева забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Дубль оформил болгарский полузащитник "Сочи" Ивелин Попов, который также отметился голевой передачей. Ворота "Химок" поразил и форвард южан Максим Барсов.
Еще одна конфетка от Попова. Любуйся 😍 pic.twitter.com/jJGmmCe7bW— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2021
"Сочи" набрал девять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди только петербургский "Зенит" и казанский "Рубин", у которых по десять баллов. "Химки" с четырьмя очками — на 12-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 4-й тур
"Сочи" — "Химки" — 3:0
Голы: Барсов 17' (1:0), Попов 54' (2:0), Попов 75' (3:0)
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