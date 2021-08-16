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"Устроят семь очков": Карпин рассказал, чего ждёт от сборной России в сентябрьских матчах

После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

16 августа, 14:56
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его устроит, если национальная команда в трёх сентябрьских матчах в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года наберёт семь очков. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве.

1 сентября сборная России сыграет в столичных "Лужниках" с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" команду Мальты.

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"Буду ли доволен семью очками в трёх матчах? Ну, наверное, нет. Устроит ли? Да. Девяти буду рад. Если шесть наберем? Ну, окей. Что делать, застрелиться? Все матчи определяющие", — сказал Карпин.

После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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