Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его устроит, если национальная команда в трёх сентябрьских матчах в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года наберёт семь очков. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве.

1 сентября сборная России сыграет в столичных "Лужниках" с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" команду Мальты.

"Буду ли доволен семью очками в трёх матчах? Ну, наверное, нет. Устроит ли? Да. Девяти буду рад. Если шесть наберем? Ну, окей. Что делать, застрелиться? Все матчи определяющие", — сказал Карпин.