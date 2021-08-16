"Устроят семь очков": Карпин рассказал, чего ждёт от сборной России в сентябрьских матчах
После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов.
Фото © LIFE
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его устроит, если национальная команда в трёх сентябрьских матчах в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года наберёт семь очков. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве.
1 сентября сборная России сыграет в столичных "Лужниках" с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" команду Мальты.
"Буду ли доволен семью очками в трёх матчах? Ну, наверное, нет. Устроит ли? Да. Девяти буду рад. Если шесть наберем? Ну, окей. Что делать, застрелиться? Все матчи определяющие", — сказал Карпин.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/sMiFZiEJlv— Сборная России (@TeamRussia) August 16, 2021
После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
Футбол. Интересное по теме
Дзюба и Соболев отчислены: Карпин удивил составом сборной России по футболу на ближайшие матчи
сегодня в 14:47
"Возможно, кого-то в списке не хватает": Карпин объяснил выбор вратарей в сборной России
сегодня в 14:16
"Список не окончательный": Карпин рассказал, когда назовёт финальную заявку сборной России
сегодня в 14:11
Комментариев: 0