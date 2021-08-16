Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что список вратарей для расширенного состава национальной команды составлял его помощник Виталий Кафанов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Вратарей выбирал Кафанов. Он в них уверен, общался с Гилерме, Песьяковым. Сегодня пообщается с Максименко. Пока не разговаривали с Дюпиным, но он его знает. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. У нас в списке есть Лантратов, Сафонов, Кержаков. Но последнее слово за Кафановым", — заявил Карпин.