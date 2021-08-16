"Возможно, кого-то в списке не хватает": Карпин объяснил выбор вратарей в сборной России
Специалист включил в расширенный список четырёх вратарей — Маринато Гилерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что список вратарей для расширенного состава национальной команды составлял его помощник Виталий Кафанов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.
В расширенный состав сборной России попали четыре вратаря — Маринато Гилерме из московского "Локомотива", Юрий Дюпин из казанского "Рубина", спартаковец Александр Максименко и представитель "Ростова" Сергей Песьяков.
"Вратарей выбирал Кафанов. Он в них уверен, общался с Гилерме, Песьяковым. Сегодня пообщается с Максименко. Пока не разговаривали с Дюпиным, но он его знает. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. У нас в списке есть Лантратов, Сафонов, Кержаков. Но последнее слово за Кафановым", — заявил Карпин.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/sMiFZiEJlv— Сборная России (@TeamRussia) August 16, 2021
1 сентября сборная России сыграет в столичных "Лужниках" с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в Москве на "Открытие-арене" команду Мальты.
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