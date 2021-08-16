"Список не окончательный": Карпин рассказал, когда назовёт финальную заявку сборной России
Ранее наставник огласил список из 31 игрока, которые будут готовиться к предстоящим играм национальной команды.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ходе пресс-конференции заявил журналистам, что опубликованная ранее заявка не является окончательной.
"Это полурасширенный список из 31-го футболиста. Еще все может поменяться из-за травм, еще два тура у нас. В общем список не окончательный. Финальный будет 23 числа, когда завершится 5-й тур", — отметил Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенную заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
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