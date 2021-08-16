Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ходе пресс-конференции заявил журналистам, что опубликованная ранее заявка не является окончательной.

"Это полурасширенный список из 31-го футболиста. Еще все может поменяться из-за травм, еще два тура у нас. В общем список не окончательный. Финальный будет 23 числа, когда завершится 5-й тур", — отметил Карпин.