"Дзюба, по идее, такой же футболист, как и все остальные. И, как любой игрок, он может находиться в определённый момент времени либо в хорошей, либо в плохой форме. Я в нынешней ситуации не вижу причин, чтобы его не вызывать. Кто в данный момент лучше него играет в атаке? Соболев? Он две игры не играл. Смолов? Он один матч играет, второй — на замену выходит. Вопросов по ним много. Молодые ребята? Ну, кто-то играет, но опять же — по футбольным причинам я не вижу повода не вызывать Дзюбу", — заявил Мостовой.