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"Кто сейчас лучше Дзюбы?": Мостовой прокомментировал выбор Карпиным состава сборной России

В начале сентября национальная команда сыграет три матча за неделю в рамках квалификации ЧМ-2022.

16 августа, 13:58
<p>Артём Дзюба. Фото © РФС</p>

Артём Дзюба. Фото © РФС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что наставник национальной команды Валерий Карпин должен был вызвать нападающего Артёма Дзюбу на сентябрьские матчи российской команды. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Дзюба, по идее, такой же футболист, как и все остальные. И, как любой игрок, он может находиться в определённый момент времени либо в хорошей, либо в плохой форме. Я в нынешней ситуации не вижу причин, чтобы его не вызывать. Кто в данный момент лучше него играет в атаке? Соболев? Он две игры не играл. Смолов? Он один матч играет, второй — на замену выходит. Вопросов по ним много. Молодые ребята? Ну, кто-то играет, но опять же — по футбольным причинам я не вижу повода не вызывать Дзюбу", заявил Мостовой.

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В понедельник Валерий Карпин огласил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора на ЧМ-2022. Дзюба в список не попал.

1 сентября сборная России сыграет в Москве с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в столице команду Мальты.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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