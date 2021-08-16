Нападающий "Зенита" Артём Дзюба не попал в заявку сборной России из-за того, что он — "парный игрок", однако в одиночку он совершенно бесполезен. Такое мнение в беседе со "Спорт-Экспрессом" выразил певец Юрий Лоза.

"Дзюба — парный игрок! В сборной нет человека, с которым он мог бы сыграться. Техники у него не хватает, а скорости вообще нет. Он может гениально сбросить. Не видит Карпин пару для Дзюбы. Я вижу пару Дзюба — Мостовой, но их обоих нет в сборной. Если Карпин понимает футбол, он должен знать, как использовать Дзюбу. Если у Артёма нет пары, он совершенно бесполезен", — подчеркнул Лоза.

По его мнению, привнести чего-то нового в команду способны Константин Тюкавин или же Фёдор Смолов. Однако последний, как заметил артист, неоднократно вызывался в сборную, но всегда играл в ней "сам по себе". Кроме того, Лоза выразил своё мнение относительно будущего капитана национальной команды.

"Джикия — нормальный, крепкий, толковый и рассудительный парень. Почему бы и не Джикия? В команде он в авторитете. Капитан, конечно, несёт лишь номинальные функции. Капитан — это тот человек, которого уважают в команде. Это не совсем игроцкая функция. Капитан — это человек, который на поле может прикрикнуть на свою команду. Он правая рука тренера по управлению нервами игроков. Джикия на эту роль подходит. На месте других игроков я бы и подумал о нём", — добавил Лоза.