Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили
Соревнования должны были пройти в Чунцине с 5 по 7 ноября 2021 года. Новое место проведения этапа определится позднее.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменён из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования должны были пройти в Чунцине с 5 по 7 ноября 2021 года. ISU планирует провести этап в те же сроки, но в другом месте.
На турнире в Китае Россию должны были представлять Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, спортивные пары Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Алина Пепелева/Роман Плешков, а также танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.
Всего серия Гран-при должна по плану состоять из шести турниров и финала, который пройдёт в японской Осаке 9–12 декабря. Стартовый этап 22–24 октября примет американский Лас-Вегас.
Также соревнования пройдут в канадском Ванкувере (29–31 октября), Токио (12–14 ноября), французском Гренобле (19–21 ноября) и Сочи (26–28 ноября).
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