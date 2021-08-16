Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили

Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменён из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти в Чунцине с 5 по 7 ноября 2021 года. ISU планирует провести этап в те же сроки, но в другом месте.

На турнире в Китае Россию должны были представлять Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, спортивные пары Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Алина Пепелева/Роман Плешков, а также танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

Всего серия Гран-при должна по плану состоять из шести турниров и финала, который пройдёт в японской Осаке 9–12 декабря. Стартовый этап 22–24 октября примет американский Лас-Вегас.