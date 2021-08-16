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"Спартак" не собирается покупать полузащитника, избившего чешского футболиста

Ранее агент игрока заявил, что находится в контакте с красно-белыми по вопросам возможного перехода.

16 августа, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Stuart Franklin / POOL</p>

Фото © ТАСС / Stuart Franklin / POOL

Московский "Спартак" не собирается приобретать финского полузащитника шотландского "Рейнджерса" Глена Камара. Об этом "Чемпионату" заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

"Спартак" не интересуется Гленом Камара и тем более не ведёт переговоры ни с ним, ни с его представителями", — заявил Зеленов.

Ранее агент игрока заявил, что находится в контакте с руководством красно-белых по вопросу возможного перехода. При этом об интересе к полузащитнику ранее говорила жена владельца "Спартака" Зарема Салихова.

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Добавим, что весной Камара стал героем неприятной истории. После матча 1/8 финала Лиги Европы он избил футболиста пражской "Славии" Ондржея Куделу прямо на глазах у главного тренера "Рейнджерса" Стивена Джеррарда и представителей УЕФА.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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