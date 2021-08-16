"Спартак" не собирается покупать полузащитника, избившего чешского футболиста
Ранее агент игрока заявил, что находится в контакте с красно-белыми по вопросам возможного перехода.
Фото © ТАСС / Stuart Franklin / POOL
Московский "Спартак" не собирается приобретать финского полузащитника шотландского "Рейнджерса" Глена Камара. Об этом "Чемпионату" заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
"Спартак" не интересуется Гленом Камара и тем более не ведёт переговоры ни с ним, ни с его представителями", — заявил Зеленов.
Ранее агент игрока заявил, что находится в контакте с руководством красно-белых по вопросу возможного перехода. При этом об интересе к полузащитнику ранее говорила жена владельца "Спартака" Зарема Салихова.
Добавим, что весной Камара стал героем неприятной истории. После матча 1/8 финала Лиги Европы он избил футболиста пражской "Славии" Ондржея Куделу прямо на глазах у главного тренера "Рейнджерса" Стивена Джеррарда и представителей УЕФА.
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