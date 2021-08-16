"Спартак" не собирается покупать полузащитника, избившего чешского футболиста

Московский "Спартак" не собирается приобретать финского полузащитника шотландского "Рейнджерса" Глена Камара. Об этом "Чемпионату" заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

"Спартак" не интересуется Гленом Камара и тем более не ведёт переговоры ни с ним, ни с его представителями", — заявил Зеленов.

Ранее агент игрока заявил, что находится в контакте с руководством красно-белых по вопросу возможного перехода. При этом об интересе к полузащитнику ранее говорила жена владельца "Спартака" Зарема Салихова.