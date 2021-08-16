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"Наследие продолжается": Внук Мухаммеда Али прокомментировал свою первую победу на профессиональном ринге

Своего соперника он нокаутировал ещё по ходу первого раунда в рамках вечера бокса в Оклахоме.

16 августа, 11:04
<p>Фото © Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images</p>

Фото © Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Внук легендарного Мухаммеда Али, американский боксёр Нико Али Уолш прокомментировал свою первую победу на профессиональном ринге.

"Для меня большая честь сказать, что сегодня вечером я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я привёл своего дедушку на ринг вместе со мной, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается", — написал спортсмен в "Инстаграме".

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Добавим, что своего соперника — американца Джордана Уикса — он одолел в рамках вечера бокса в Оклахоме техническим нокаутом уже в первом раунде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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