"Наследие продолжается": Внук Мухаммеда Али прокомментировал свою первую победу на профессиональном ринге
Своего соперника он нокаутировал ещё по ходу первого раунда в рамках вечера бокса в Оклахоме.
Фото © Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images
Внук легендарного Мухаммеда Али, американский боксёр Нико Али Уолш прокомментировал свою первую победу на профессиональном ринге.
"Для меня большая честь сказать, что сегодня вечером я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я привёл своего дедушку на ринг вместе со мной, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается", — написал спортсмен в "Инстаграме".
Добавим, что своего соперника — американца Джордана Уикса — он одолел в рамках вечера бокса в Оклахоме техническим нокаутом уже в первом раунде.
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