"Для меня большая честь сказать, что сегодня вечером я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я привёл своего дедушку на ринг вместе со мной, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается", — написал спортсмен в "Инстаграме".