Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Фото © ТАСС / EPA / Sander Koning
Организаторы Паралимпийских игр в Токио приняли решение о проведении всех соревнований без зрителей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.
В ближайшее время об этом будет объявлено официально на совместном заседании Правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета. Отметим, что и Олимпийские игры в Токио прошли без зрителей.
Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
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