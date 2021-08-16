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Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

16 августа, 10:51

Фото © ТАСС / EPA / Sander Koning

Организаторы Паралимпийских игр в Токио приняли решение о проведении всех соревнований без зрителей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально на совместном заседании Правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета. Отметим, что и Олимпийские игры в Токио прошли без зрителей.

Правительство утвердило вознаграждения для победителей и призёров Олимпиады в Токио

Правительство утвердило вознаграждения для победителей и призёров Олимпиады в Токио

Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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