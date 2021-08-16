Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Организаторы Паралимпийских игр в Токио приняли решение о проведении всех соревнований без зрителей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально на совместном заседании Правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета. Отметим, что и Олимпийские игры в Токио прошли без зрителей.