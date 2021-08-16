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СМИ: Дзюба может уйти из "Зенита" из-за конфликта с Семаком

Ранее он не попал в стартовый состав на матч с "Локомотивом" и вышел на поле в самом конце встречи.

16 августа, 10:13
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба уже этим летом может сменить свою клубную прописку из-за конфликта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщает Metaratings.

По данным портала, руководство сине-бело-голубых сейчас ищет варианты для продолжения карьеры форварда. Одним из таковых называется казанский "Рубин". При этом Семака не устраивает поведение Дзюбы в коллективе, из-за чего между ними возникли разногласия.

СМИ: Контракт Дзюбы с "Зенитом" при определённом условии автоматически продлится на год

СМИ: Контракт Дзюбы с "Зенитом" при определённом условии автоматически продлится на год

Добавим, что во время матча с "Локомотивом" Дзюба остался на скамейке запасных впервые с начала сезона, а на поле появился лишь на 88-й минуте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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