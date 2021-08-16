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Футболист ЦСКА Бруно Фукс может перейти в испанскую "Сельту"

Из-за травм игрок пока провёл за армейский клуб только 13 минут, выйдя на замену в концовке одного из матчей прошлого сезона.

16 августа, 08:32
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в испанской "Сельте". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист TVGalicia Виктор Лопес.

По его информации, "Сельта" официально обратилась в ЦСКА, начав переговоры о трансфере Фукса. При этом галисийский клуб рассчитывает арендовать 22-летнего футболиста с правом выкупа, а ЦСКА хотел бы сразу продать игрока.

Информацию о готовящейся сделке с участием "Сельты" и ЦСКА подтвердил агент футболиста Матеус Ассаф. По его словам, переговоры находятся на продвинутом уровне.

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Фукс перешёл в ЦСКА в августе 2020 года. Из-за травм он пока провёл за армейский клуб только 13 минут, выйдя на замену в концовке встречи с грозненским "Ахматом" в шестом туре прошлого сезона РПЛ.

Неделю назад Фукс в составе сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом, победив на Играх в Токио.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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