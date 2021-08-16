Футболист ЦСКА Бруно Фукс может перейти в испанскую "Сельту"

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в испанской "Сельте". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист TVGalicia Виктор Лопес.

По его информации, "Сельта" официально обратилась в ЦСКА, начав переговоры о трансфере Фукса. При этом галисийский клуб рассчитывает арендовать 22-летнего футболиста с правом выкупа, а ЦСКА хотел бы сразу продать игрока.

Информацию о готовящейся сделке с участием "Сельты" и ЦСКА подтвердил агент футболиста Матеус Ассаф. По его словам, переговоры находятся на продвинутом уровне.

Фукс перешёл в ЦСКА в августе 2020 года. Из-за травм он пока провёл за армейский клуб только 13 минут, выйдя на замену в концовке встречи с грозненским "Ахматом" в шестом туре прошлого сезона РПЛ.