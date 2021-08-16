Дзюдоист-паралимпиец из Грузии сломал ребро охраннику гостиницы в Токио

Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника гостиницы. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.

По его словам, спортсмен находился на карантине в отеле из-за того, что у члена сборной страны оказался положительным результат на ковид. Грузинские паралимпийцы решили скоротать время за распитием спиртных напитков. 60-летний охранник сделал им замечание из-за шума, в результате чего между сторонами возник конфликт. В ходе него дзюдоист, чьё имя не приводится, отшвырнул мужчину. У пострадавшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения, в том числе перелом ребра. Идёт расследование.