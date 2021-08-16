Дзюдоист-паралимпиец из Грузии сломал ребро охраннику гостиницы в Токио
По данным местных СМИ, спортсмен повздорил с 60-летним мужчиной из-за просьбы не шуметь.
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Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника гостиницы. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.
По его словам, спортсмен находился на карантине в отеле из-за того, что у члена сборной страны оказался положительным результат на ковид. Грузинские паралимпийцы решили скоротать время за распитием спиртных напитков. 60-летний охранник сделал им замечание из-за шума, в результате чего между сторонами возник конфликт. В ходе него дзюдоист, чьё имя не приводится, отшвырнул мужчину. У пострадавшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения, в том числе перелом ребра. Идёт расследование.
Напомним, что Паралимпийские игры начнутся в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября. А вот Олимпиада уже завершилась — 8 августа состоялась церемония закрытия. По её итогам российская сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по количеству наград Россия третья — впереди лишь США и Китай.
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