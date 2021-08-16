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Грязный и напуганный: В Приангарье шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды

15 августа ребёнок ушёл в неизвестном направлении и не вернулся домой. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

16 августа, 07:30

В Иркутской области шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды. Видео © LIFE

Утром недалеко от села Малая Еланка Иркутской области почти без одежды и без обуви был найден шестилетний мальчик, который вечером 15 августа ушёл в неизвестном направлении и не вернулся домой. Лайф публикует видео спасения.

После того как мальчик не вернулся домой поздно вечером, родители обратились в полицию. Незамедлительно был организован поиск. Волонтёры, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза алерт" и неравнодушные односельчане всю ночь искали ребёнка. К утру около озера они нашли напуганного, измазанного в грязи малыша. Его передали родителям и врачам, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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Ранее в Челябинской области нашли живым шестилетнего мальчика, который потерялся в лесу. В воскресенье, 1 августа, в обед малыш пошёл гулять с собакой и исчез. На его поиски направили 127 человек и 29 единиц техники.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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