Грязный и напуганный: В Приангарье шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды
15 августа ребёнок ушёл в неизвестном направлении и не вернулся домой. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Иркутской области шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды. Видео © LIFE
Утром недалеко от села Малая Еланка Иркутской области почти без одежды и без обуви был найден шестилетний мальчик, который вечером 15 августа ушёл в неизвестном направлении и не вернулся домой. Лайф публикует видео спасения.
После того как мальчик не вернулся домой поздно вечером, родители обратились в полицию. Незамедлительно был организован поиск. Волонтёры, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза алерт" и неравнодушные односельчане всю ночь искали ребёнка. К утру около озера они нашли напуганного, измазанного в грязи малыша. Его передали родителям и врачам, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Ранее в Челябинской области нашли живым шестилетнего мальчика, который потерялся в лесу. В воскресенье, 1 августа, в обед малыш пошёл гулять с собакой и исчез. На его поиски направили 127 человек и 29 единиц техники.
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