В Иркутской области шестилетний мальчик провёл ночь в лесу без еды и воды. Видео © LIFE

Утром недалеко от села Малая Еланка Иркутской области почти без одежды и без обуви был найден шестилетний мальчик, который вечером 15 августа ушёл в неизвестном направлении и не вернулся домой. Лайф публикует видео спасения.

После того как мальчик не вернулся домой поздно вечером, родители обратились в полицию. Незамедлительно был организован поиск. Волонтёры, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза алерт" и неравнодушные односельчане всю ночь искали ребёнка. К утру около озера они нашли напуганного, измазанного в грязи малыша. Его передали родителям и врачам, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.