Распространённое видео отъезда Гани из Афганистана оказалось старым
Данные о нахождении бывшего лидера страны в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане опровергли.
Кадр из видео © Tasnim news
Видео отъезда бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани из Кабула, опубликованное 15 августа иранским новостным агентством Tasnim News, на самом деле было снято 15 июля. На кадрах видно, что Гани поднимается по трапу на борт воздушного судна и на прощание машет рукой всем присутствующим. Издание заявляло, что это видео снято после того, как президент объявил об отставке.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны.
Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Ранее афганское посольство в Ташкенте заявило, что не обладает информацией о том, что Гани в данный момент находится в Узбекистане. Более того, известно, что самолёт экс-президента не входил в воздушное пространство Казахстана и Таджикистана. Вслед за Гани покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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