Распространённое видео отъезда Гани из Афганистана оказалось старым

Видео отъезда бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани из Кабула, опубликованное 15 августа иранским новостным агентством Tasnim News, на самом деле было снято 15 июля. На кадрах видно, что Гани поднимается по трапу на борт воздушного судна и на прощание машет рукой всем присутствующим. Издание заявляло, что это видео снято после того, как президент объявил об отставке.