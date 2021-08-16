"Талибан" обещал, что в состав нового правительства войдут не только члены движения

В формирующееся афганское правительство войдут не только члены радикального движения "Талибан"*, взявшего под контроль всю территорию страны. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

"Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут частью правительства", — сказал он.

Представитель движения не стал озвучивать имена и фамилии чиновников из бывшего правительства, которые войдут в состав нового, но при этом заверил, что, если служащие армии и полиции добровольно сложат оружие, им будет гарантирована безопасность. Касаемо власти Шахин добавил, что в неё, вероятно, войдут "хорошо известные деятели".

Ранее "Талибан" заявил об отказе формировать в Афганистане коалиционное правительство. Там подчеркнули, что представители движения хотят полной власти над страной.