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"Талибан" обещал, что в состав нового правительства войдут не только члены движения

Там также заверили, что гарантируют безопасность служащим армии и полиции Афганистана, которые сложат оружие.

16 августа, 06:50
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В формирующееся афганское правительство войдут не только члены радикального движения "Талибан"*, взявшего под контроль всю территорию страны. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

"Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут частью правительства", — сказал он.

Представитель движения не стал озвучивать имена и фамилии чиновников из бывшего правительства, которые войдут в состав нового, но при этом заверил, что, если служащие армии и полиции добровольно сложат оружие, им будет гарантирована безопасность. Касаемо власти Шахин добавил, что в неё, вероятно, войдут "хорошо известные деятели".

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Ранее "Талибан" заявил об отказе формировать в Афганистане коалиционное правительство. Там подчеркнули, что представители движения хотят полной власти над страной.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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