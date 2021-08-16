"Мы воевали не для того, чтобы делиться властью": "Талибан" заявил об отказе формировать в Афганистане коалиционное правительство
В новый кабмин не войдут представители других политических сил, отметил представитель радикалов.
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Радикальное движение "Талибан"* не будет формировать коалиционное правительство в Афганистане. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.
"Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо", — заявил он.
Представитель радикалов добавил, что в новое правительство не войдут члены других политических сил. Он подчеркнул, что "Талибан" желает полной власти над Афганистаном.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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