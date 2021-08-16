ФНС усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом

Количество запросов к налогоплательщикам по зарубежным операциям со стороны ФНС значительно увеличилось, также возрос интерес к операциям по ценным бумагам. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что для дачи пояснений были вызваны почти все клиенты, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК). Возросший интерес к отчётности и документам КИК связан с реформой их налогообложения, в результате которой с 2020 года владельцы компаний за рубежом могут выбирать между двумя форматами уплаты налога. Первый — перечислять пять миллионов рублей за все зарубежные активы и не сдавать отчётность, это так называемый паушальный налог. Другая опция — стандартно отчитаться о компаниях с прибылью от 10 миллионов рублей в год и заплатить НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% для юрлиц.

Налоговый менеджер компании EY Екатерина Алексанян рассказала, что многих бизнесменов, выбравших новый режим налога на КИК, налоговые органы обязали представить документы по расчёту прибыли компаний за предыдущие периоды, поставив под сомнение правильность расчёта налоговой базы. При этом до реформы налогообложения КИК многие не декларировали такую форму имущества. В результате этого открытие "непознанных ранее областей" привело к активации выездных проверок ФНС по предыдущим периодам. Так, в 2021 году штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчётности вырос в пять раз — с 100 000 до 500 000 рублей. А если не предъявить документы по требованию налоговой, могут взыскать и до одного миллиона рублей, причём ФНС вправе оштрафовать за несколько лет.

Также налоговые органы заинтересовались информацией о тех, кто зарабатывает на зарубежных фондовых рынках. Тщательный анализ позволяет инспекторам не только покрыть вопросы уплаты налогов, но и проверить соблюдение валютного законодательства.

"Мы зафиксировали всплеск запросов для документального подтверждения расходов на покупку, хранение и продажу ценных бумаг", — добавила Алексанян.