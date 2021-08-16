На Украине раскрыли подробности загадочной гибели мэра Кривого Рога
Глава Днепропетровской области рассказал, что в пятницу обсуждал с градоначальником тарифы на газ и ничего в его поведении не предвещало беды.
Константин Павлов. Фото © ОПЗЖ
Мэр Кривого Рога Константин Павлов, которого нашли мёртвым в селе Вольном Днепропетровской области, перед смертью попал в объективы камер наблюдения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
По их словам, на кадрах видно, что градоначальник покончил с жизнью. Информацию о самоубийстве подтвердил также губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
"По результатам осмотра трупа сотрудником СМЭ, предварительная версия — суицид", — сказал глава региона.
Он добавил, что встречался с Павловым в пятницу и тот находился в хорошем настроении.
"Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", — отметил Резниченко.
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