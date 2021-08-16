На Украине раскрыли подробности загадочной гибели мэра Кривого Рога

Мэр Кривого Рога Константин Павлов, которого нашли мёртвым в селе Вольном Днепропетровской области, перед смертью попал в объективы камер наблюдения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

По их словам, на кадрах видно, что градоначальник покончил с жизнью. Информацию о самоубийстве подтвердил также губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"По результатам осмотра трупа сотрудником СМЭ, предварительная версия — суицид", — сказал глава региона.

Он добавил, что встречался с Павловым в пятницу и тот находился в хорошем настроении.