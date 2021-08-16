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На Украине раскрыли подробности загадочной гибели мэра Кривого Рога

Глава Днепропетровской области рассказал, что в пятницу обсуждал с градоначальником тарифы на газ и ничего в его поведении не предвещало беды.

16 августа, 01:09
<p>Константин Павлов. Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/v_krivom_roge_poschitany_100_protokolovl_kl_pavlov_l_585_l97_774_golosal__dlshevchik_l_415_l69_355_golosovl.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОПЗЖ</a></p>

Константин Павлов. Фото © ОПЗЖ

Мэр Кривого Рога Константин Павлов, которого нашли мёртвым в селе Вольном Днепропетровской области, перед смертью попал в объективы камер наблюдения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

По их словам, на кадрах видно, что градоначальник покончил с жизнью. Информацию о самоубийстве подтвердил также губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"По результатам осмотра трупа сотрудником СМЭ, предварительная версия — суицид", — сказал глава региона.

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Он добавил, что встречался с Павловым в пятницу и тот находился в хорошем настроении.

"Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", — отметил Резниченко.

Напомним, Константин Павлов ушёл из жизни в возрасте 48 лет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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